超洗腦！李銘順、李國煌、許效舜獻唱《啪哩啪哩我愛你》上線啦

〔記者許世穎／台北報導〕電影《NO GOOD！歐吉桑》集合金鐘戲王李銘順、新加坡喜劇天王李國煌及喜劇泰斗許效舜一同演出，三人更一同演唱超洗腦主題曲《啪哩啪哩我愛你》，MV也正式上線。

許效舜（左起）、李銘順、李國煌在《NO GOOD！歐吉桑》首度合作搞笑，在片中妙語如珠，相當歡樂。（萬騰文化創意提供）

導演張清峰邀請多年好友、天王天后金曲製作人Jerry黃韋皓操刀製作，以70年代的DISCO迪斯可音樂曲風，混合當年紅遍全亞洲的小虎隊、草蜢及郭富城的元素，帶領觀眾跟著電影中追逐夢想的三位大叔，一起回到他們的年輕時代，李銘順、李國煌和許效舜在電影中更穿上DISCO服裝歡樂跳舞

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該曲在片中是李國煌年輕時寫的歌。導演張清峰表示，他飾演的祥林一直想要當歌手、一輩子拿著麥克風賣藥，從來沒有拿麥克風唱過自己想要寫的歌，「這是祥林年輕時夢想的外放，一首藏在抽屜裡幾十年的歌曲，因此是一首DISCO舞曲，而且應該有種小虎隊、郭富城的感覺，有那個時代的美好感！」

導演張清峰坦言：「這部電影本來就是『網紅生存記』，他們想要紅，想要世界聽到他們的聲音，我一開始就很確定要三位主角來唱！」很幸運三位主角聽完導演張清峰的想法之後，覺得很好玩，欣然點頭答應，導演張清峰不要他們唱得如同專業歌手一樣，更不需要美聲，而是要符合三位大叔的內心狂熱，「他們不需要成為一百分的專業歌手，應該是進入永助、楚生、祥林的身體裡面去錄音，所以他們一定要有『破綻』，一定要有不好的地方，這才會符合這部電影！」

《NO GOOD！歐吉桑》主題曲MV隨著電影上映正式上線。（萬騰文化創意提供）

張清峰更狂讚三位演員都非常敬業，用「很愉快」的心情錄製，「三個成熟的男孩難得有機會可以唱歌、可以跳舞，那個過程是很好笑的化學變化！許效舜一進錄音室突然出現年少時期劉文正的唱腔，讓我們覺得辨識度好高，很符合祥林內心有一把火想要秀的過程！」

此外，導演要求三位主角要將片中三個大叔的角色內化進舞蹈當中，要他們一定要演出大叔的感覺，有趣的是，觀眾看到《NO GOOD！歐吉桑》電影主題曲《啪哩啪哩我愛你》時，不是李銘順、李國煌、許效舜的跳最好的一段，導演張清峰坦言：「我在剪接有刻意挑一些跳得不那麼好，但是表情很HIGH的片段，反而拿掉一些他們跳很準的畫面。」

他認為這部電影是呈現50多歲中年大叔完成夢想的過程，但是夢想不會是完美的，人生本來就不是美好的，「我要呈現他們不美好的狀態，我剪接時還故意讓他們對嘴有點不準，這是我刻意維持的。我想要讓大家知道：電影裡的大叔很努力在做這一些事，他們一定不美好、一定有缺陷，但他們很開心，他們很努力，他們要完成一件事情的感覺。」《NO GOOD！歐吉桑》今天正式在台上映。

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