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娛樂 最新消息

黃秋生曝比蔡依林早睡健檢卻敲警鐘！讚劉德華「保健天花板」

〔記者許世穎／台北報導〕影帝黃秋生近日擔任「脂肪肝衛教大使」，卻自曝健康檢查出現紅字，為身體敲響警鐘。他以經典作品《人肉叉燒包》為靈感拍攝衛教影片，透過「煮豬肝湯」幽默提醒大眾「小心肝」。聽到「Jolin」蔡依林晚上9點多睡覺，他自豪地說：「我自己比她更早，我8點半就睡啦！」而在他心中，「保健天花板」則非劉德華莫屬，大讚對方自律到近乎神級。

黃秋生受邀擔任「脂肪肝衛教大使」，指出脂肪肝就是肝有病。（社團法人台灣肝病醫療策進會提供）黃秋生受邀擔任「脂肪肝衛教大使」，指出脂肪肝就是肝有病。（社團法人台灣肝病醫療策進會提供）

事實上，這番輕鬆分享的背後，源自一次健康檢查帶來的警訊。黃秋生坦言，過去長期忽視作息與飲食，直到體檢出現異常數值，才開始正視脂肪肝與代謝問題，也讓他徹底調整生活方式。

對演員而言，身體就是最重要的「表演工具」。黃秋生認為理想體態應維持不胖不瘦的中性狀態，再依角色需求調整。他曾為拍攝《頭文字D》與《葉問：終極一戰》刻意減重，但多數時間仍維持自然體態。不過他也直言，演藝圈作息顛倒，早年更常流連夜生活，導致飲食與睡眠難以兼顧，健康自然亮起紅燈。

黃秋生認為劉德華是他生活圈中最自律、最養生的朋友。（社團法人台灣肝病醫療策進會提供）黃秋生認為劉德華是他生活圈中最自律、最養生的朋友。（社團法人台灣肝病醫療策進會提供）

談到養生方式，他笑稱自己走的是「佛系養肝」，與劉德華的極致自律形成對比。「保養要問劉德華，他真的很厲害，但跟他吃飯太無趣了，動幾下筷子就說吃飽。」他認為過度嚴格的飲食控制難以長久，反而主張在「運動、飲食、睡眠」之間取得平衡，身體狀況良好時適度享受美食，必要時再進行調整，避免影響生活樂趣。

平時他多以清淡的日本料理與台菜為主，早晨固定飲用咖啡或茶，並透過日常走路、爬樓梯觀察身體狀態。「以前可以一口氣爬15層樓，現在如果5層就喘，就知道該注意了。」他說自己對身體變化相當敏感，一旦發胖就會感到不適與笨重。

黃秋生呼籲千萬別忽略定期健康檢查的重要性，以免脂肪肝等疾病找上身。（社團法人台灣肝病醫療策進會提供）黃秋生呼籲千萬別忽略定期健康檢查的重要性，以免脂肪肝等疾病找上身。（社團法人台灣肝病醫療策進會提供）

在作息方面，黃秋生近年徹底改變觀念，從過去「藝術家應該晚睡」的迷思，轉為規律早睡早起。他固定晚上8點半入睡、清晨6點起床，認為早晨精神最佳，不僅閱讀劇本吸收更快，也能利用自然光作畫，甚至連膚況都明顯改善。

至於何時真正意識到健康的重要？他直言：「因為老了。」他透露，曾在加拿大挑戰高空彈跳後發現心臟異狀，檢查後確診高血壓、心肌肥大及膽固醇偏高等問題，才開始積極配合醫囑並主動研究飲食與運動方式。

黃秋生執行早睡早起的健康生活，比蔡依林還早睡。（社團法人台灣肝病醫療策進會提供）黃秋生執行早睡早起的健康生活，比蔡依林還早睡。（社團法人台灣肝病醫療策進會提供）

對於現今流行的「科技養生」，黃秋生抱持開放態度，但強調不會走捷徑，一切仍以醫師評估為前提。他坦言，隨著年齡增長，選擇確實變少，但更需要謹慎面對。

此次擔任衛教大使，也讓他第一時間安排全面健康檢查，重新檢視自身狀況。他指出，脂肪肝若未及時處理，恐進一步惡化為代謝性脂肪肝炎，所幸目前醫療上已有逐步成熟的藥物與管理方式。

從過去「覺得還好」到如今主動面對健康，黃秋生以親身經驗提醒大眾，除了養成良好生活習慣，更不能忽視定期健康檢查的重要性。他直言：「很多疾病是沒有感覺的，但只要提早發現，就有機會改變。」

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