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娛樂 最新消息

《橫道世之介》13年後重返大銀幕！高良健吾X吉高由里子組怪咖情侶

高良健吾（左）、吉高由里子合作的電影《橫道世之介》已是經典。（天馬行空提供）高良健吾（左）、吉高由里子合作的電影《橫道世之介》已是經典。（天馬行空提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本電影《橫道世之介》集結高良健吾、吉高由里子、池松壯亮、綾野剛等豪華卡司，上演一段樸實無華，卻無比溫暖動人的青春回憶。電影在2013年首度在台上映後，立刻引發熱烈回響，今年將重新登上大銀幕，從4月11日起在台上映。

《橫道世之介》改編自作家吉田修一的同名小說，由名導沖田修一執導，故事以主角橫道世之介從十八歲到十九歲，一年的東京新鮮人生活為主軸，進而帶出關於他直接或間接遇到的各種人、事、物，以及他留在每個人心中不可抹滅的美好印象。該片是高良健吾和吉高由里子繼《蛇信與舌環》後第二度合作，兩人再次展現好默契，幽默演出這對爆笑又可愛的「怪咖情侶」。

高良健吾是《橫道世之介》男主角的不二人選。（天馬行空提供）高良健吾是《橫道世之介》男主角的不二人選。（天馬行空提供）

飾演橫道世之介的高良健吾是導演沖田修一親定的演員，沖田修一坦言，自己讀完劇本後就有種「他好像高良喔！高良的性格跟世之介極為相似，由他飾演世之介非常具有說服力！」飾演女主角祥子的吉高由里子，更是劇組成員在討論選角時的不二人選，導演沖田修一形容，「只有吉高由里子能夠展現出祥子那種，一興奮就有點瘋癲的感覺！」

《橫道世之介》從4月11日起，在光點華山電影館、王牌映画影城、高雄市電影館、內惟藝術中心限量放映。台灣發行商更為此次活動，特別推出各場限定的限量A3紀念海報，凡購票觀賞《橫道世之介》限定特別場，即贈送「A3原文紀念海報」壹張。實際贈品兌換方式及購票、場次相關資訊請見各放映點公告。

《橫道世之介》是高良健吾（右）和吉高由里子第二度合作，兩人再次展現好默契。（天馬行空提供）《橫道世之介》是高良健吾（右）和吉高由里子第二度合作，兩人再次展現好默契。（天馬行空提供）

1987年，十八歲的橫道世之介（高良健吾 飾）從長崎來到東京，是法政大學一年級新生。個性純樸率直的他，先後遇上了改變彼此命運的那些人：未上車先補票，不得不從大學休學的小倆口；明明很有才華，卻老是靠著美貌與交際手腕向老男人揩油的跑趴妹；沉默寡言的同性好友卻突然鼓起勇氣向他出櫃；還有讓他初嘗戀愛滋味、天真善良的富家千金……。十六年後，電台播報一則意外新聞，一名攝影師為了救人意外跌落月台，這群友人們同時想起了世之介，心中滿是溫暖的回憶……。更多電影相關資訊請洽天馬行空粉絲團。

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