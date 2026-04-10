南韓正妹告白甜度爆表！創作才子認「新鮮且愉快」

〔記者張釔泠／台北報導〕南韓女團FIFTY FIFTY與創作才子韋禮安首度攜手合作，推出全新單曲《Say Yes!》，除了有中英雙語版本，MV也為聽眾解鎖滿格浪漫體驗。

FIFTY FIFTY x韋禮安推出單曲《Say Yes!》。（索尼提供）

日前韋禮安在社交平台發布一則短影音，暗示即將迎來全新音樂合作，充滿韋氏迷因風格的暗示方式瞬間勾起網友與樂迷的好奇心，大家紛紛猜測合作對象是誰，直至合作藝人正式揭曉，韋禮安與南韓女團FIFTY FIFTY的夢幻聯動，讓無數粉絲直呼意外又驚喜，也讓這首合作曲收穫了大家滿滿的期待值。

請繼續往下閱讀...

本次合作延續了FIFTY FIFTY一貫清新甜美的音樂風格。FIFTY FIFTY近年在大中華區累積了相當人氣，今年1月曾來台舉辦粉絲見面會。在公司牽線下，團隊認為韋禮安的聲線與歌曲氛圍高度契合，最終促成雙方攜手合作。

FIFTY FIFTY x韋禮安推出單曲《Say Yes!》。（索尼提供）

對於此次合作，韋禮安表示感到相當開心與期待，「自己已有一段時間沒有演唱如此甜的作品，這次的合作是一次相當新鮮且愉快的嘗試。」

《Say Yes!》從心跳加速的初見場景切入，層層遞進至勇敢告白的瞬間，歌曲不僅是一份等待答案的深情告白，更是一場「心動頻率交換」的雙向確認。韋禮安溫柔細膩的聲線，與FIFTY FIFTY清甜靈動的嗓音完美契合，將曖昧拉扯的忐忑、雙向奔赴的甜蜜唱到極致，完成從忐忑期待到勇敢確定的情感蛻變。

FIFTY FIFTY x韋禮安推出單曲《Say Yes!》。（索尼提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法