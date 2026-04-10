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娛樂 最新消息

邊佑錫《21世紀大君夫人》今開播！IU有信心：我從未失去業界第一

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由IU、邊佑錫主演的年度必看浪漫韓劇《21世紀大君夫人》首集將於今天（10日）即將上線，兩人一同受訪，當被問及是誰先提出契約婚姻時，IU理所當然的點名「理安大君」：「因為他先用眼神誘惑了對方，熙周才開始採取行動的。」一旁的邊佑錫則全程寵溺配合、笑著妥協，讓人期待兩人在片中的化學反應。

IU、邊佑錫在《21世紀大君夫人》的化學反應令人期待。（Disney+提供）IU、邊佑錫在《21世紀大君夫人》的化學反應令人期待。（Disney+提供）

邊佑錫在劇中飾演擁有皇室身分卻始終無法出頭的「理安大君」，IU則化身俏皮聰慧的財閥CEO「成熙周」，因平民且庶出的身分屢遭體制排斥，身處困境的兩人展開一段各取所需的契約婚姻，卻在攜手前進的過程中逐漸產生情愫、然而事情也開始失控。

IU作為為達目標不擇手段的霸氣CEO，為了嫁入皇室不斷逗弄、試探高冷的大君邊佑錫，她表示自己的角色一開始「超有攻擊性」，導致大君其實很想推開她，更笑認：「我從沒演過如此執著的角色。」同時分享自己的性格在拍攝過程中其實有受到影響，「目前和熙周的契合度可能有70、80%！」要大家務必期待角色後續的變化。IU也提到，劇中熙周從來沒有丟失業界第一名的頭銜，「我們『大君夫人』團隊的目標也是業界第一！」

IU在《21世紀大君夫人》飾演的熙周自信滿滿。（Disney+提供）IU在《21世紀大君夫人》飾演的熙周自信滿滿。（Disney+提供）

根據韓國數據分析機構FUNdex，《21世紀大君夫人》創下尚未開播就空降電視與OTT戲劇話題榜首的驚人成績。面對粉絲的高度期待，兩位主演也坦言開拍初期難免緊張，但很快調整心態，全心投入角色、享受合作過程。歷經8個月的拍攝，邊佑錫受訪時也感謝IU的照顧，透露在演出情緒張力較高的場面時，「即使攝影機沒有拍到她，她仍在一旁給我100%的情緒、幫助我更快進入狀態」，原本就自認是IU粉絲的他更告白：「合作之後真的變成超級鐵粉了！」

邊佑錫演出《21世紀大君夫人》，被IU稱讚很可愛。（Disney+提供）邊佑錫演出《21世紀大君夫人》，被IU稱讚很可愛。（Disney+提供）

IU則於廣播節目上分享對邊佑錫的印象：「原本只覺得他在電視上看起來帥氣挺拔，實際相處後才發現他真的非常可愛又善良！」甚至讓她每次受訪都忍不住想跟大家大力宣傳「邊佑錫真的太可愛」。戲裡契約夫妻、戲外互誇不斷，雙向奔赴的默契與情感，也讓觀眾更加期待兩人在《21世紀大君夫人》中將擦出什麼樣的浪漫火花。《21世紀大君夫人》於4月10日22:20在Disney+獨家上線，每週五、六各更新1集，於5月16日迎來完結。

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