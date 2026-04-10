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娛樂 最新消息

阿翔上擂台遭痛毆摔地！楊繡惠從後面偷勒脖

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、楊繡惠、籃籃主持民視《綜藝新時代》，日前與來賓八點檔男主角楊皓崴來到桃園中壢，在桃園市兒童美術館開場，主持人介紹這是台灣第一座為了兒童而打造的美術館，並且要在開場就贈送出特別的兒童節禮物，身為三寶爸的阿翔也溫情的對三位子女隔空喊話，訴說對孩子滿滿的愛。

楊繡惠體驗「駱駝固定技」從身後固定住阿翔。（民視提供）楊繡惠體驗「駱駝固定技」從身後固定住阿翔。（民視提供）

一行人抵達「摔角聯盟」，職人A-Yong-Go、SKY以及全台僅有三位女摔角手之一的空鼯率先表演專業的摔角絕招，讓眾人驚呼連連，直呼用生命來做節目。職人A-Yong-Go介紹，職業摔角是以競技方式進行的表演藝術，而且摔迷不用飛到其他國家，在台灣就能看精彩比賽，女摔角空鼯秀出必殺技，出手力道與狠度嚇壞眾人，職人分享全台灣目前只有三位女摔角手，而且才剛從護理系畢業。楊繡惠看到女孩子這樣學摔角，直問：「請問爸媽有同意嗎？」女摔角手回她學習意願太高，家人擋不住。

接著在職人的演繹下，眾人先後看了各種必殺技，也學習基本的打擊技巧，以及翻摔技巧，將人高舉過頭再摔下，可以讓大家體驗「輕輕放下」的版本，阿翔、楊皓崴被高舉時都露出驚訝神色，直呼也太有力氣了，職人先從楊皓崴開始，用手劈打他胸腔，讓他痛到直接蹲下，接下來的「駱駝固定技」示範，楊繡惠讓阿翔跪蹲，她從後面勒住脖子往後掰，讓阿翔疼得哇哇叫，職人更是笑著問楊繡惠要不要嘗試「打擊耐受度體驗」，楊繡惠連忙直呼可怕，「我已經是720個月大的大人，沒辦法啦！」

阿翔被選手360度身體翻摔。（民視提供）阿翔被選手360度身體翻摔。（民視提供）

接下來是最招牌的「身體翻摔」，職人將對手整個人舉起360度旋轉後，背朝地重摔擂台上，驚悚程度讓主持群都嚇得說不出話，職人邀約阿翔體驗「重重舉起、輕輕放下」，看著阿翔被摔角手360度旋轉，全場驚呼連連，最後直接來摔角擂台賽，籃籃擔任裁判，阿翔與楊皓崴分別與職人組隊對抗，實際體驗摔角讓他們又驚又怕，最後在職人點到為止下，輕摔擂台賽圓滿落幕。

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