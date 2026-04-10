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娛樂 最新消息

5歲開始通靈！最帥乩童自稱「懷胎15個月才誕生」 曝靈異瞬間

〔記者林欣穎／台北報導〕近期影集《乩身》、命理節目《天機試煉場》等富含民俗文化的作品掀起討論熱潮，本週《聚焦2.0》邀請「最帥乩童」黃新皓與在《英國達人秀》以火舞驚艷國際的「足上舞伶」楊立微分享從業以來的心路歷程，楊立微更將足技演出搬進攝影棚，讓現場驚呼連連。

黃新皓分享學生時期曾遭遇靈異事件。（年代提供）黃新皓分享學生時期曾遭遇靈異事件。（年代提供）

黃新皓自幼展現特殊體質，長年穿梭於宮廟服務與演藝工作之間，生活作息極度不規律，曾5天僅睡8小時，坦言身體負擔沉重，甚至出現心跳長期偏高的狀況，期盼能尋求更專業的醫療建議。

黃新皓透露：「母親曾向大甲媽祖祈願求子，懷胎15個月後誕下帶有『天命』的我，5歲起便開始接觸通靈。」回憶學生時期的靈異經驗，他表示某次排練使用宗教道具與焚香後，教室內竟出現音樂無故自動播放的離奇現象，甚至引發同學情緒失控、哭喊等異常反應；當晚他更親身經歷鬼壓床，睜眼看見「三顆頭晃來晃去」，在得知靈界朋友需要幫助後，透過燒金紙與科儀處理，並返校祭拜，才結束這段靈異插曲。

黃新皓（右）、楊立微（左）登上《聚焦2.0》大聊從業心聲。（年代提供）黃新皓（右）、楊立微（左）登上《聚焦2.0》大聊從業心聲。（年代提供）

以精湛火舞一炮而紅的藝術表演者楊立微自10歲起於戲曲學院扎根，專精傳統足技表演的她，不滿足於既有形式，在丈夫「火雞哥」賴寬誌一句「要不要把桌子點火」的啟發下，將火舞與足技結合，打造出極具張力的火焰足技演出。賴寬誌原本就讀北科大建築系，畢業後進入辦公室工作卻感到壓抑，毅然辭職追尋熱情，與楊立微相遇後相互傳授技藝、共同成長。

被問及當時在《英國達人秀》看著全場為愛妻起立鼓掌是什麼感覺？賴寬誌笑說：「沒有時間感覺，因為要忙著滅火」，幽默之餘也道出表演背後的高危險性。

☆民俗說法僅供參考☆

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