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娛樂 最新消息

胡瓜大讚台灣之光！男星率隊赴曼谷比賽 空中舞蹈奪金

〔記者林欣穎／台北報導〕今年22歲的伊林娛樂新生代藝人璽皓，上個月底前進台北流行音樂中心參與綜藝大哥胡瓜的「鑽石舞台之夜」公益演唱會演出，此次出動 30位專業人員，高規格高空馬戲結合流行音樂，與歌手曾心梅、賴慧如演出時搭配表演，展現極致視覺饗宴，兩場演出觀眾皆抱以最熱烈掌聲喝采。

璽皓擔任高空表演製作統籌，感謝胡瓜給他機會。（懸浮提供）璽皓擔任高空表演製作統籌，感謝胡瓜給他機會。（懸浮提供）

璽皓是第10屆璀璨之星演藝組冠軍，其率領創立的「懸浮製作」團隊，去年底參加泰國曼谷舉行的AIRSTARS亞洲空中舞蹈大賽國際賽事，奪下1金3銀共4面獎牌為台灣爭光。

璽皓創立的懸浮團隊因參加胡瓜主持的《週末最強大》，精彩表現令胡瓜大為讚賞，璽皓說，他與瓜哥分享國際賽事獲獎佳績，胡瓜提攜後輩，決定「鑽石舞台之夜」公益演唱會上加碼增加這段高空表演。

胡瓜（右）與歐漢聲（左）在台上介紹璽皓是台灣之光。（懸浮提供）胡瓜（右）與歐漢聲（左）在台上介紹璽皓是台灣之光。（懸浮提供）

胡瓜說，有才華的年輕人欠缺的是舞台，他特別在舞台上介紹璽皓率領的這支為台灣爭光的團隊給觀眾，慶功宴上，他也鼓勵璽皓和團隊，要繼續努力，同時允諾後面有適合的演出機會，一定會再邀團隊合作。璽皓超級感謝瓜哥力挺，他表示，不是瓜哥給機會，團隊哪裡有機會到北流舞台演出，另懸浮製作今年11月會參加在日本東京舉行的AIRSTARS亞洲空中舞蹈大賽，再戰亞洲舞台。

璽皓表示，演出最困難的部分是排練的時間非常緊繃，在只有一個月的時間內進行排練，最後完美壓線在進館彩排前一天完成全部排練。與曾心梅之前雖已在《週末最強大》合作演出2分鐘版本《囚鳥》璽皓把北流舞台的演出從2分鐘擴大為4分鐘版本，表演者從4人增加至14人，另高空技術再升級，讓原本只能在同一水平高度的表演者，變成可以自由控制高度，打造高低層次錯落的訂製器材，不論是節目編排及表演者適應新器材，都非常不容易。

賴慧如在高空搭長裙演出完美呈現。（懸浮提供）賴慧如在高空搭長裙演出完美呈現。（懸浮提供）

與賴慧如合作的《為你我受冷風吹》是全新的演出，璽皓壓力特別大，首次嘗試將8公尺的巨大裙擺搬上舞台，在排練場僅練習過兩次，進場彩排時，一度面臨技術考驗，所幸燈光師與升降老師專業協助下，最終賴慧如以最美姿態升空，從視覺聽覺上都是完美呈現。璽皓說，這是懸浮製作重大的跨素材高空馬戲作品，也是目前他最滿意的作品。

原定與蕭敬騰演唱《阿飛的小蝴蝶》也有合作，可惜因前一日歌單順序調整，彩排時間不夠，最終未能與蕭敬騰同台，團員們雖遺憾，但璽皓相信，一切都是最好的安排，期待未來還有機會同台。璽皓的演藝工作也未停歇，除綜藝節目，他對參與演出的影集《微醺大飯店：1980s》播出也非常期待。

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