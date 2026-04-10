基因太強！白家綺正妹女兒20歲慶生照曝光 網驚：根本是姊妹

〔記者李紹綾／台北報導〕八點檔女神白家綺的大女兒20歲了！她今（10日）在社群大方分享全家人為愛女慶生的畫面，現場氣氛嗨翻，氣球、皇冠儀式感拉滿，親友團還集體比YA、扮鬼臉，完全看不出這是一個「有20歲女兒」的媽，網友忍不住歪樓：「媽媽跟女兒站在一起根本是姊妹吧！」

白家綺（後排左二）開心為女兒慶生。（翻攝自臉書）

身為「四寶媽」的白家綺，感觸最深的莫過於看著第一個孩子踏入成年。她在臉書感性寫下：「媽媽的第一個寶貝20歲了」。回憶女兒的成長點滴，她沒有要求女兒考第一名，反而像朋友一樣吐露心聲，直言女兒有時候認真，有時候也會偷懶、煩惱或軟弱，但看在媽媽眼裡，這就是努力生活最真實的樣子。

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白家綺送上超霸氣的母愛金句：「其實妳不用一定要多厲害，也不用贏過誰。」她坦言自己更在意的是「妳笑的時候，是真的開心」，並希望女兒累的時候要懂得休息，「佛系媽媽」的溫暖發言，讓不少網友直呼：「看完心裡酸酸的，好感動！」

除了媽媽的愛，白家綺也用信仰鼓勵正值青春年華的女兒，提到當世界讓人懷疑自己時，「上帝從來沒有懷疑過妳」。她希望女兒不一定要一帆風順，但跌倒時心裡要有力量再站起來，並感性強調：「不管到了幾歲，妳永遠都不是一個人。」

最後，白家綺許下心願，希望女兒能「越來越喜歡這個正在長大的自己」。貼文一出，演藝圈好友也紛紛現身，陳維齡留言大讚：「我們大家最美的寶貝，生日快樂。」戴亞盛祝福她是「最美肢體的女孩」。

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