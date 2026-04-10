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娛樂 最新消息

富二代男求婚遭拒憤而「丟戒指」 蘇晏霈淚崩曝分開真相：家人被勒索了

〔記者李紹綾／台北報導〕蘇晏霈、羅子惟在民視八點檔《豆腐媽媽》組成的「勝玲CP」，憑藉甜蜜互動圈粉無數，戲外合體更是放閃不斷，堪稱近期人氣最高的螢幕情侶。然而，最新劇情卻投下震撼彈，原本浪漫的「鑽戒求婚」竟急轉直下演變成「揪心分手」，預告一出引爆網友哀嚎：「這對不能拆啊！」

羅子惟（右）在《豆腐媽媽》拿出婚戒求婚，卻遭蘇晏霈（左）當場拒絕。（民視提供）羅子惟（右）在《豆腐媽媽》拿出婚戒求婚，卻遭蘇晏霈（左）當場拒絕。（民視提供）

劇中，羅子惟飾演的「有勝」精心準備鑽戒浪漫求婚，原以為將迎來幸福大結局，不料蘇晏霈飾演的「育玲」竟因家庭恩怨忍痛拒絕，更當場提出分手。面對突如其來的打擊，有勝情緒失控，丟下戒指轉身離去，留下育玲在原地淚崩。

蘇晏霈拍攝《豆腐媽媽》分手戲數度落淚。（民視提供）蘇晏霈拍攝《豆腐媽媽》分手戲數度落淚。（民視提供）

談到這場轉折戲，羅子惟坦言拍攝時情緒極度壓抑，「其實那場戲我一直在壓抑，有一種明明很想挽回，但又不知道怎麼開口的無力感，到最後丟戒指那一下，其實真的有點失控」。他透露導演喊「卡」後仍深陷情緒，需要時間才能從那股無力感中抽身。

羅子惟拍攝《豆腐媽媽》分手戲情緒失控。（民視提供）羅子惟拍攝《豆腐媽媽》分手戲情緒失控。（民視提供）

蘇晏霈則剖析角色心境，直言這段愛情若無外在牽絆本該圓滿，「如果是單純不認識的兩家人，這段感情一定很順利呀！但就是摻雜了複雜的恩怨情仇，讓育玲的心情真的非常拉扯」。她感性表示，角色雖堅持愛情，但面對對方父母拿家人當籌碼勒索、甚至造成傷害時，身為女兒已退無可退。

羅子惟（右）在《豆腐媽媽》拿出婚戒求婚，卻遭蘇晏霈（左）拒絕。（民視提供）羅子惟（右）在《豆腐媽媽》拿出婚戒求婚，卻遭蘇晏霈（左）拒絕。（民視提供）

為了呈現心痛的決絕感，蘇晏霈選擇冷靜卻狠心的演法，「感情當然很重要，但家人更不能失去，所以這場戲反而是偏冷靜、狠心的情緒在做決定」。她透露現場氣氛沉重到讓她忍不住潰堤，「導演沒有特別要求我哭，但情緒一來真的忍不住」。

羅子惟（左）在《豆腐媽媽》精心準備求婚橋段，沒想到卻遭蘇晏霈（右）提分手。（民視提供）羅子惟（左）在《豆腐媽媽》精心準備求婚橋段，沒想到卻遭蘇晏霈（右）提分手。（民視提供）

相較於劇中的虐心，兩人戲外互動自然且甜蜜，過去出席活動時親切寵粉的模樣，常讓粉絲直呼：「根本真情侶！」面對大批觀眾請求編劇「手下留情」，蘇晏霈語帶玄機預告：「後續的鋪陳還是會給大家驚喜，會有意想不到的發展，只能先透露到這裡，也希望觀眾朋友不要因為現在分開了就不看，請大家期待一下。」引發觀眾無限遐想。

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