（獨家）喻虹淵「嫁周渝民10年」爆喜訊！神隱近況全鬆口

〔記者蕭方綺／台北報導〕38歲的喻虹淵與大她6歲的「仔仔」周渝民因合作《痞子英雄》相識相戀，2015年結婚，婚後育有一女，她的日常也因為仔仔更加低調，去年11月夫妻迎來結婚10週年，今再加碼喜事，她相隔10年正式重回演藝圈，成為金鐘戲王姚淳耀、范少勳等人的「師妹」。

喻虹淵（左）與周渝民結婚十年。（翻攝自微博）

其實喻虹淵這一兩年積極經營社群媒體，還在IG開放粉絲問答，已不難看出想復出演藝圈的心。她的經紀人透露，雙方是透過朋友介紹牽線，首次見面相談甚歡。喻虹淵第一次和經紀人見面時就很坦率，指出隨著孩子逐漸長大、開始上學，自己也萌生重回職場的想法，她認為小孩到了一個階段，能可以多做一些自己的事情，因此決定和經紀人「一起試試看」。

請繼續往下閱讀...

他們也聊到這10年間的生活，喻虹淵多半專注於家庭，同時進修瑜伽、皮拉提斯及水晶課程，生活重心幾乎全在孩子身上。如今相隔10年再度回歸演藝圈，對於未來發展，她抱持開放態度，無論戲劇、MV拍攝、活動出席甚至公益活動都不排斥。

喻虹淵現在狀態非常好。（翻攝自臉書）

不過她當時向經紀人透露，睽違多年回歸，「拍戲模式跟10年前不太一樣」，雖然有過經驗，但仍帶點新人般的心情重新出發，有種「近鄉情怯」之感，首個復出作品也正在積極規劃中。

至於外界關注她與周渝民的關係是否會成為焦點，經紀人表示這部分難以完全避免，但未來若有機會受訪，仍希望能淡化「夫妻標籤」，讓外界把焦點放在她想做的事情上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法