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娛樂 最新消息

啦啦隊女孩三棲應援壓力大！穎樂曝舒壓秘招「迷上一事」

穎樂在樂天球場應援。（樂天桃猿提供）穎樂在樂天球場應援。（樂天桃猿提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「樂天女孩」穎樂外型甜美亮眼，不僅今年加入排球啦啦隊「桃氣女孩」，日前更跨足籃球舞台，化身「洋基女孩」，完成橫跨棒球、籃球與排球的「三棲」應援版圖。

隨著中職棒球季熱血開打，她同時兼顧三種身份，行程緊湊、訓練強度倍增，但她仍以滿滿熱情投入其中，坦言「不過只要站上場的那一刻，看到大家一起應援，就會覺得一切都很值得了。」

身為樂天女孩中少數挑戰「三棲」應援的成員，穎樂在體力與時間分配上面臨不小考驗，但樂觀的她反而十分享受這樣高強度又充實的生活節奏。她笑說：「有時候一次上很多新舞，腦袋真的有點爆炸，但就是靠一直反覆練習。」

面對不同場域的轉換，她也有一套自己的詮釋方式，「棒球是『熱血』、籃球是『爆發力』、排球是『節奏感』，但總體而言都是展現『活力』，並且每一種都會呈現不同魅力，展現不一樣的自己給粉絲看。」

在高壓與高消耗的日常中，穎樂也逐漸摸索出屬於自己的調適方式。她分享，「如果真的很累的時候，早點睡睡飽，或是買自己喜歡吃的提神補充能量。」簡單卻實際的生活節奏，成為她維持狀態的重要關鍵。此外，她近期也迷上日本爆紅的小猴子「胖奇君」，直言看了讓人「很療癒、很愉悅」，成為忙碌之餘的小確幸。

隨著樂天主場活動持續升溫，穎樂也特別為即將登場的主題日暖身造勢。對於4月10日的寵物趴，她興奮表示，「很期待寵物趴，感覺會超可愛！希望可以看到大家帶自己的毛小孩一起來應援，一定會很療癒，也期待有人帶猴子來想看台灣版胖奇君！」

緊接著本週末4月11日、12日「吉祥物女僕趴」也將登場，樂天最可愛的吉祥物將化身主角，樂天女孩與應援團長更將換上女僕裝驚喜現身，邀請粉絲一同進場感受最熱情又最療癒的應援魅力。

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