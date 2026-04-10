柯震東《乩身》竟7年才拍完！本人現身揭內幕

陳以文（左起）、王柏傑、柯震東、陳姸霏、郭子乾演出的《乩身》口碑反饋好。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯震東、王柏傑、楊銘威主演的Netflix台劇《乩身》上線後，迅速登上Netflix台灣熱門節目排行榜冠軍，近日柯震東宣傳時指出該劇歷時7年才完成，讓大批網友驚呼不可思議，有網友在Threads發文驚喊「真的假的！」，釣出他本人親回「我來了！我來了！」親自解答。

柯震東日前與楊銘威登上YouTube節目《驚奇玩起來》宣傳時透露，這部戲其實拍攝期橫跨多年，還指著海報笑說：「那應該是29歲的我，從開始到現在差不多7年了。」

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他後來進一步說明，團隊早在2019年就拍攝試集，卻因多重因素及疫情影響停擺，直到2022年才重新啟動拍攝，期間還因角色「韓杰」受傷中斷逾一個月，最終於2023年3、4月間殺青。為求作品完整，又在同年10月補拍，並歷經長達2年多的特效、剪接、混音與調光等後製，才終於在今年正式推出。

真相曝光後，不少網友留言驚嘆「完全看不出來拍了7年」，也有人笑稱「2026還能看到年輕版柯震東」，意外掀起另類討論熱潮。

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