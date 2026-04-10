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娛樂 最新消息

小S復出淚崩！前美女主播砸6.5萬力挺 放話「賺回來」遭白眼

〔記者蕭方綺／台北報導〕「小S」徐熙娣因姊姊大S過世，停工1年後，正式回歸主持《小姐不熙娣》，現場氣氛溫馨又熱鬧，美女班底齊聚歡迎，讓她感動不已。前主播劉涵竹更展現超狂義氣，為了力挺好友復工，不惜砸下高額機票費，姐妹情深令人動容。

劉涵竹（左起）和小S、派翠克交情深。（翻攝自IG）劉涵竹（左起）和小S、派翠克交情深。（翻攝自IG）

劉涵竹透露，原本已訂好3月5日一早飛往東京觀賞世界棒球經典賽（WBC）的機票，但得知小S復工消息後，決定延後行程親自到場力挺。沒想到因賽事期間航班爆滿，無法以原本約2000元改票，只能退票重買，新機票價格高達4萬6千元，加上原本機票費用，總計狂噴6萬5千元。

劉涵竹（左）很珍惜小S能回歸主持。（翻攝自IG）劉涵竹（左）很珍惜小S能回歸主持。（翻攝自IG）

儘管荷包大失血，劉涵竹仍笑說值得，甚至幽默向製作人B2喊話，希望今年多接幾場通告把錢賺回來。她坦言，看到小S復出時笑中帶淚的模樣，「一切都很值得」。

劉涵竹身材很好。（翻攝自臉書）劉涵竹身材很好。（翻攝自臉書）

面對久違的舞台，小S一度情緒潰堤，直言「不確定能不能好好主持」，劉涵竹則立刻暖心安撫「放心啦，有我在，我會幫妳接話」，沒想到下一秒又自嘲「但不一定接得住啦」，讓小S當場翻白眼，兩人一來一往依舊笑料滿滿，展現不變的好交情。

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