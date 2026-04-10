捲「超級紅人榜」海選冒名風波 頭城家商澄清：僅協辦借場地

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕知名歌唱選秀節目「超級紅人榜」深受觀眾歡迎，更吸引許多素人懷抱明星夢參賽，不過近日卻傳出被學校冒名在宜蘭頭城家商舉辦海選，引發軒然大波。對此，頭城家商今天出面澄清，僅協辦借場地，已請主辦方盡速與節目單位溝通並說明。

「超級紅人榜」臉書粉專9日發文澄清，強調「近期有學校冒用節目名義舉辦海選，請大家以官方粉絲團發布資訊為主。」（圖擷取自超級紅人榜官方臉書）

起因源自有網友在脆平台替父親抱不平，指出4月2日參加「115年超級紅人榜宜蘭區海選」後，近日原期待比賽結果出爐，卻發現相關資訊粉專已被刪文，還看到超級紅人榜的臉書說是有學校冒名舉辦，當天比賽56人參加，沒收報名費，但留有身分證個資等資料，令人憂心。

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網友提供海選相關規定。（網友nian.sec提供）

網友公布當日參賽過程。（網友nian.sec提供）

網友還說，表單都是頭城家商製作，「我爸很難過，因為他練習的很認真，結果卻是一場空！」希望校方能說明清楚，因為比賽還限設籍宜蘭才能參加，「欺騙可愛的宜蘭人。」

「超級紅人榜」臉書粉專9日也發文澄清，強調「近期有學校冒用節目名義舉辦海選，請大家以官方粉絲團發布資訊為主。」有網友氣憤留言，海選資訊是假的，請貴節目一定要追究。不過也有人緩頰，指出自己有去參加「別追究好嗎？」那是她的母校，學生及老師們都很熱心。

網友提供疑遭冒名舉辦的「超級紅人榜」海選文宣。（網友nian.sec提供）

網友指出表單是透過頭城家商製作的表單填寫。（網友nian.sec提供）

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