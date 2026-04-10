Hold住姐「假大馬簽證網站遭詐騙」 爆氣自嘲：亞洲第一大盤子

〔記者蕭方綺／台北報導〕謝依霖（Hold住姐）2018年3月與多年好友Green（小綠）結婚，婚後育有一子一女。她9日飛往馬來西亞與老公相聚，卻在出發前誤信詐騙集團設立的假簽證網站，白白損失39美元（約新台幣1250元），讓她氣得自嘲是「亞洲第一大盤子」。

謝依霖（左）後來和老公順利團聚放閃。（翻攝自IG）

謝依霖這回出發大馬前，老公特別提醒她需填寫馬來西亞入境申請，她自行上網搜尋並挑選網站填寫資料，完成付款後還收到email回函，讓她安心登機，未料入境時卻被拒，才驚覺填寫的是假網站，「原來我剛剛填的是假的，被詐騙了！」所幸現場仍可補辦手續，最終順利通關。

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事後她進一步查詢，發現自己支付的金額竟比一般假網站收費20至35美元的市價行情還高，無奈再度自嘲：「不枉我是亞洲第一大盤子，被詐騙也要挑貴的詐，不講武德欸！」她也藉此提醒網友，真正的MDAC入境申請其實是免費的，呼籲大家提高警覺，避免落入收費陷阱，並向詐騙集團喊話：「請把聰明用在對世界更有幫助的事情上。」

自嘲是亞洲第一大盤子。（翻攝自IG）

謝依霖提到真正的MDAC是免費的。（翻攝自IG）

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