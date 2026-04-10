短劇男神還原「問號劇本」真相 痛批極端粉絲：別把言行當匕首

陳添祥。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕23歲的中國短劇男神陳添祥，演出《替嫁新郎》、《雲赫謠》、《緣起三生》等劇圈粉無數，沒想到最近卻深陷「空白劇本」風波，起因是他在直播中提到「我的劇本裡有個問號」，結果被粉絲曲解成編劇宇航「偷懶寫空白劇本」，引發大規模網路霸凌。昨（9日）陳添祥不忍了，發出千字長文向所有合作過的苦主道歉，並喊話粉絲：「不要為了肯定我而否認別人的付出！」

陳添祥在文中首先向編劇宇航致歉。他解釋，2月直播時提到的「問號」，原本是「創作中的留白，可以創造出更多有意思的演繹」，沒想到卻被傳成編劇寫空白劇本、惡意刪減戲份。甚至有不明真相的人開始私信辱罵，對編劇宇航的口碑造成重創。

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他趕緊澄清，因為進組時間限制，編劇已經是在最大限度下寫出他的戲份：「對此我深表歉意，以後公開的發言會更加謹慎，也希望大家不要盲目跟風，人云亦云。」

陳添祥。（翻攝自微博）

除了編劇，連合作多次的造型師會會也躺著也中槍。面對粉絲攻擊造型難看，陳添祥霸氣護航，強調造型必須尊重人設並不斷創新，更直接對會會姐喊話：「對不起給您的工作和生活帶來了實質性的煩惱和情緒上的焦慮。是我沒有引導好粉絲，對不起。」他強調，演員就是要塑造不同人物，如果只追求「固定且安全」的帥氣造型，那就不是專業的表演。

對於粉絲最愛腦補的「公司虐待、藝人受害」戲碼，陳添祥也首度澄清，強調公司對他很好，大家感情像家人一樣，「真的無需刻意製造我的痛苦煽動對立。」他坦言，過去以為粉絲的極端言論是出自關心，才導致他在維護夥伴時表達得不夠堅定。現在他深刻意識到網路暴力的恐怖，感性呼籲粉絲：「不要讓自己的言行變成刺向他人的匕首。」甚至謙遜表示，演藝圈沒有獨行俠：「我能有幸被大家看到，也不是我一個人的成就。」

陳添祥。（翻攝自微博）

最後，陳添祥向粉絲喊話，希望大家把重心放回他本人身上，讓他接收到自己的不足，而不是去苛責幕後老師。他語重心長地寫下：「不要為了肯定我就去否認別人的付出，這是不公平的。」

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