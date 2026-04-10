BY2「姊妹同框」近況曝光 全網驚呼：Yumi怎麼又變了

〔娛樂頻道／綜合報導〕新加坡雙胞胎女子組合BY2，當年憑藉著精湛的舞蹈和歌聲，以及兩張近乎一樣的面容，2008年出道後擄獲粉絲，沒想到近年雙胞胎臉蛋一直進化反倒成為話題，近日姊妹倆在社群上發出同框影片，宣傳《撇清關係2.0》十七週年巡迴演唱會，卻因為妹妹的外型引起討論，讓不少網友驚呼「妹妹怎麼又變了」。

BY2合體宣傳，左邊是妹妹Yumi，右邊是姊姊Miko。（圖／翻攝自小紅書）

雙胞胎近日曬出合體影片，沒想到臉蛋更精緻了，眼尖的歌迷認為，BY2臉蛋「疑似又進化」，尤其是妹妹Yumi的外貌變化極大，相較於妹妹，姊姊Miko則還是可以一眼認出。兩人越來越不相像，讓網友以為組合換人了。

請繼續往下閱讀...

不少粉絲留意到Yumi的外貌，留言寫下，「妹妹怎麼又變了」、「所以妹妹是又變了嗎」、「左邊那個完全認不出，右邊那個還有印象」，「現在已經可以很好分辨出姊姊妹妹了」

BY2近年面容過於精緻，不停引發討論。（資料照，記者王文麟攝）

但也有網友表示，可能只是妝容與光線的問題，讓兩人可以明顯區分，而BY2姊妹似乎未受影響，她們仍持續在微博宣傳演唱會南京新場次的消息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法