40歲導演被活活打死！加害者竟喊「不知該說什麼」 家屬心碎

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓知名電影導演金昌民器官捐贈挽救4命曾被視為「遺愛人間」，如今卻爆出他的死亡真相並非單純病逝，而是遭人圍毆導致腦出血不治，享年40歲。更引爆輿論爭議的是，涉案加害者近日竟在YouTube公開道歉，讓痛失愛子的金昌民父親既傷心又震怒，泣訴此舉完全是二度傷害。

南韓導演金昌民去年10月20日凌晨帶著臨時想吃豬排的兒子，前往京畿道九里市一間24小時餐廳用餐，卻與鄰桌客人因噪音問題發生口角，衝突隨後升級為肢體暴力。金昌民在混亂中遭揮拳擊倒在地，雖然附近就有醫院，但他約1小時後才被送醫，錯過關鍵搶救時機，歷經18天治療後於11月7日被判定腦死，最終離世，並將器官捐贈給4人。

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3名加害者拍片致歉卻稱不知該說什麼。（翻攝自YouTube）

事件曝光後引發韓國社會震怒，而涉案3名加害者近日透過YouTube頻道「CARACULA」公開道歉，其中一名李姓男子在3分08秒影片中連說8次「對不起」，數度沉默並表示「除了對不起不知道該說什麼。」然而這段影片並未平息外界怒火，反而再度掀起各界不滿情緒及輿論。

金昌民父親9日接受韓媒《JTBC》訪問時，心碎憤怒之情溢於言表，泣訴不理解加害者為何選擇透過YouTube及媒體公開喊話，而不是親自登門向死者家屬誠心致歉，他直言此舉完全不合常理，根本就是二度傷害，「我不明白他們為何要火上加油，這些莫名其妙的話，只會讓死者家屬受到更深的傷害與刺激。」

南韓電影導演金昌民遭人圍毆致腦出血不治，享年40歲。（翻攝自YouTube）

此外，金昌民父親更在《MBC》節目中回憶事發當天，凌晨2時接到派出所通知後，在第一時間緊急趕到醫院，不過卻被醫師告知兒子陷入昏迷已沒有希望，最後只能接受腦死判定並選擇器官捐贈，他也透露，金昌民患有自閉症的孩子，目睹爸爸遭圍毆致死後病情惡化，目前正在接受精神科治療；談起兒子生前持續創作電影、曾拿下警察人權影展導演獎，金昌民父親忍不住哽咽，希望真相能被釐清，替兒子討回公道。

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