自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

40歲導演被活活打死！加害者竟喊「不知該說什麼」 家屬心碎

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓知名電影導演金昌民器官捐贈挽救4命曾被視為「遺愛人間」，如今卻爆出他的死亡真相並非單純病逝，而是遭人圍毆導致腦出血不治，享年40歲。更引爆輿論爭議的是，涉案加害者近日竟在YouTube公開道歉，讓痛失愛子的金昌民父親既傷心又震怒，泣訴此舉完全是二度傷害。

南韓導演金昌民去年10月20日凌晨帶著臨時想吃豬排的兒子，前往京畿道九里市一間24小時餐廳用餐，卻與鄰桌客人因噪音問題發生口角，衝突隨後升級為肢體暴力。金昌民在混亂中遭揮拳擊倒在地，雖然附近就有醫院，但他約1小時後才被送醫，錯過關鍵搶救時機，歷經18天治療後於11月7日被判定腦死，最終離世，並將器官捐贈給4人。

3名加害者拍片致歉卻稱不知該說什麼。（翻攝自YouTube）3名加害者拍片致歉卻稱不知該說什麼。（翻攝自YouTube）

事件曝光後引發韓國社會震怒，而涉案3名加害者近日透過YouTube頻道「CARACULA」公開道歉，其中一名李姓男子在3分08秒影片中連說8次「對不起」，數度沉默並表示「除了對不起不知道該說什麼。」然而這段影片並未平息外界怒火，反而再度掀起各界不滿情緒及輿論。

金昌民父親9日接受韓媒《JTBC》訪問時，心碎憤怒之情溢於言表，泣訴不理解加害者為何選擇透過YouTube及媒體公開喊話，而不是親自登門向死者家屬誠心致歉，他直言此舉完全不合常理，根本就是二度傷害，「我不明白他們為何要火上加油，這些莫名其妙的話，只會讓死者家屬受到更深的傷害與刺激。」

南韓電影導演金昌民遭人圍毆致腦出血不治，享年40歲。（翻攝自YouTube）南韓電影導演金昌民遭人圍毆致腦出血不治，享年40歲。（翻攝自YouTube）

此外，金昌民父親更在《MBC》節目中回憶事發當天，凌晨2時接到派出所通知後，在第一時間緊急趕到醫院，不過卻被醫師告知兒子陷入昏迷已沒有希望，最後只能接受腦死判定並選擇器官捐贈，他也透露，金昌民患有自閉症的孩子，目睹爸爸遭圍毆致死後病情惡化，目前正在接受精神科治療；談起兒子生前持續創作電影、曾拿下警察人權影展導演獎，金昌民父親忍不住哽咽，希望真相能被釐清，替兒子討回公道。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中