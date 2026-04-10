AV女優未婚生子！生父不認帳只當精主：不想結婚

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優永井瑪麗亞今年2月誕下一子，正式升格為人母，不過她大方坦言是未婚生子，且不需要生父撫養，這是雙方協議後的結果。

永井瑪麗亞育有一子。（翻攝自IG）

根據《集英社》報導，現年30歲的永井瑪麗亞在高中畢業之後就以AV女優的身分出道，之後努力健身，練就了傲人的身材，完全是「腰束奶澎」的代表。她在今年2月21日生下一名健康男嬰，不過生父身分成謎，永井瑪麗亞強調，孩子的爸是當時交往的對象，不過對方完全沒想要結婚，而她將近30歲希望能有小孩，「我告訴他，就算不結婚或者你不承認這個孩子，我還是想要有個小孩。」

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在雙方同意之後，兩人開始備孕，永井瑪麗亞在去年發現有喜，也正如先前商量好的，由永井瑪麗亞獨自撫養小孩，不過生父仍給予經濟上的支持，在金錢上做到父親的責任。不過永井瑪麗亞靠著拍片，年收入賺近1億日圓（約台幣2000萬元），似乎也不用擔心養不起小孩的問題。

被問到家人對此事的態度？永井瑪麗亞表示，自己是五個兄弟姊妹中的長女，弟弟妹妹都有小孩了，本來媽媽就希望她早點生孩子，如今她做了未婚生子的決定，媽媽也支持她，當然父母、兄弟姊妹們也幫忙照顧孩子，讓她很安心。

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