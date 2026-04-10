自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

AV女優未婚生子！生父不認帳只當精主：不想結婚

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優永井瑪麗亞今年2月誕下一子，正式升格為人母，不過她大方坦言是未婚生子，且不需要生父撫養，這是雙方協議後的結果。

永井瑪麗亞育有一子。（翻攝自IG）永井瑪麗亞育有一子。（翻攝自IG）

根據《集英社》報導，現年30歲的永井瑪麗亞在高中畢業之後就以AV女優的身分出道，之後努力健身，練就了傲人的身材，完全是「腰束奶澎」的代表。她在今年2月21日生下一名健康男嬰，不過生父身分成謎，永井瑪麗亞強調，孩子的爸是當時交往的對象，不過對方完全沒想要結婚，而她將近30歲希望能有小孩，「我告訴他，就算不結婚或者你不承認這個孩子，我還是想要有個小孩。」

在雙方同意之後，兩人開始備孕，永井瑪麗亞在去年發現有喜，也正如先前商量好的，由永井瑪麗亞獨自撫養小孩，不過生父仍給予經濟上的支持，在金錢上做到父親的責任。不過永井瑪麗亞靠著拍片，年收入賺近1億日圓（約台幣2000萬元），似乎也不用擔心養不起小孩的問題。

被問到家人對此事的態度？永井瑪麗亞表示，自己是五個兄弟姊妹中的長女，弟弟妹妹都有小孩了，本來媽媽就希望早點生孩子，如今她做了未婚生子的決定，媽媽也支持她，當然父母、兄弟姊妹們也幫忙照顧孩子，讓她很安心。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中