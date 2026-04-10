野村萬齋94歲爸是人間國寶！孫子接班傻眼了：他嫌自己不夠好

野村萬齋（左起）、野村万作、野村裕基一家全致力於狂言這門藝術，《六張臉：狂言師的舞台人生》將看到三代同堂的身影。（輝洪提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本電影《六張臉：狂言師的舞台人生》（SIX FACES：KYOGEN, A LIFE ON STAGE）貼身記錄狂言界的第一把交椅，也就是「人間國寶」野村万作在迎向94歲高壽之際，舉行紀念公演的特別日子。全片呈現了「野村三代」同台共演的珍貴畫面，並由野村万作與其子野村萬齋親自監修，旁白則由實力派演員小田切讓擔綱，透過其磁性嗓音引領觀眾進入狂言的世界。

《六張臉：狂言師的舞台人生》野村万作是人間國寶。（輝洪提供）

《六張臉：狂言師的舞台人生》貼身記錄了野村万作在迎向94歲之際，舉行紀念公演的特別日子。（輝洪提供）

「狂言」是日本傳承逾650年、以笑聲描繪人性喜怒哀樂的傳統藝術。野村万作自3歲初次登台以來，90年來始終致力於這門技藝，並於2023年獲頒文化勳章。野村家是日本著名的狂言世家，傳承至今已近300年，野村万作是日本重要無形文化財持有者，演藝風格高雅細緻，追求超越喜劇境界的真理；兒子野村萬齋最為人所知，跨足影視、現代劇與傳統藝術的當代巨星，代表作為電影《陰陽師》，致力於探索狂言在當代表演中的可能性。野村裕基則是萬齋的長子，承襲祖父與父親的教誨，作為次世代狂言師，正面迎擊技藝傳承的考驗。

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《六張臉：狂言師的舞台人生》野村萬齋稱父親野村万作已經到達了揮灑自如的境界。（記者廖俐惠攝）

野村裕基透露爺爺野村万作還嫌自己可以更好，讓他哭笑不得。（翻攝自YouTube）

野村萬齋談到父親野村万作表示：「我父親近年來已經跳脫形式，到達揮灑自如的境界。」野村裕基則說：「我爺爺說自己的演技還不到爐火純青，他究竟到達何種境界了？」不過野村万作本人認為，隨著年齡增長，人會改變思維，「讓台下的觀眾知道，狂言也蘊含人性之愛，活到這個歲數，我開始著重這一點。」

《六張臉：狂言師的舞台人生》野村萬齋與父親野村万作同台演出。（輝洪提供）

《六張臉：狂言師的舞台人生》中的公演劇目，選定為其近年持續鑽研、深刻描繪夫妻之愛的經典狂言〈川上〉。 故事敘述一名失明男子前往「川上地藏」參拜，雖然如願重獲光明，卻在夢中接到地藏要求他「與妻離異」的殘酷試煉。在視力與摯愛之間，男子面臨人生最艱難的抉擇。 電影透過精湛的鏡頭語言，不僅完整收錄了這段至高演藝，更將大師在後台那挺拔、追求極致美感的職人身影一併銘刻。

《六張臉：狂言師的舞台人生》野村万作高齡94歲，一生都奉獻給狂言。（輝洪提供）

該片由曾執導《喬瑟與老虎與魚》、《野武士的城下町》並以紀錄片《無名之舞》獲高度肯定的日本名導犬童一心操刀。犬童一心以大膽且細膩的手法，深入探索野村万作大師神祕的能量核心。 片中巧妙結合了多種視覺表現：以黑白畫面映照「當下」的排練日常，以全彩色澤呈現舞台劇目〈川上〉那登峰造極之美，並由奧斯卡提名動畫導演山村浩二將萬作大師在九十載歲月中浮現於心的「六張面孔」轉化為絢麗動畫。《六張臉：狂言師的舞台人生》在4月24日起於台北光點、內惟藝術中心、高雄市電影館限定上映，詳情請上輝洪社群查詢。

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