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娛樂 最新消息

王牌技師再出手！修車還不夠 這回挑戰翻修500年農舍

《安特：天生技師》中的安特擅長翻修經典老車，從細節中判斷一台車的真正價值。（Discovery提供）《安特：天生技師》中的安特擅長翻修經典老車，從細節中判斷一台車的真正價值。（Discovery提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕翻新中古車節目長年深受車迷喜愛，這次英國知名技師安特回歸，帶來全新一季《安特：天生技師》，選擇找回初心，從翻修經典老車出發，親手整理後再售出，將每一筆收益投入一個更重要的目標。

擁有豐富造車經驗的安特，不只修車，更擅長從細節中判斷一台車的真正價值，他不避諱風險與失誤，讓翻修過程更貼近真實。節目中，他經手多款經典車型，包括Ford Mark 1 Capri、Morris Minor Traveller，以及Fiat 500。從看似普通卻可能另有來頭的車款、到沒有引擎的空殼，再到問題連連的老車，每一次出手都是一次判斷與賭注，也讓過程更具看點。

為了確認車輛來歷，安特的父親親自請教專家進行鑑定。（Discovery提供）為了確認車輛來歷，安特的父親親自請教專家進行鑑定。（Discovery提供）

安特買下一棟擁有500年歷史的農舍，打算親手整修，為父母打造安享晚年的退休居所。從車庫到老屋，工程難度全面升級。節目中他邀請好友助陣，他的一家人也全員投入，連女友也為農舍送上驚喜。

相較熟悉的機械世界，農舍翻修則是另一場硬仗，動員全家一起投入，一步步把老屋撐起來。在鋼鐵與木材之間，修復的不只是空間，也是一個家的輪廓。更多精彩內容，《安特：天生技師》第二季將於4月15日起每星期三晚間10點在Discovery頻道首播。

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