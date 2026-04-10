性感男神夢幻合體開戰！亞倫泰勒強森《0時盜數》槓上席歐詹姆斯

亞倫泰勒強森（左）和席歐詹姆斯在《0時盜數》同台飆戲。（仲業文創提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由亞倫泰勒強森與席歐詹姆斯兩位英倫男神首度同台演出的犯罪動作片《0時盜數》，結合高強度動作場面與心理攻防，打造一場智力與體能交織的正面對決，成為今年春季備受矚目的話題新片。

亞倫泰勒強森在《0時盜數》飾演脾氣火爆的拆彈少校。（仲業文創提供）

曾主演《特工聯盟》、《獵人克萊文》等片的亞倫在片中飾演性格剛烈的拆彈少校，為詮釋軍方精銳角色進行高強度訓練，展現結實體態，預告中一幕上半身入鏡的沐浴畫面，也成為討論焦點之一。另一方面，以《分歧者》、《白蓮花大飯店》聲名大噪的席歐詹姆斯，則化身冷靜縝密的高智商竊賊，在動盪局勢中策劃精密行動，氣質內斂卻充滿壓迫感，與亞倫形成鮮明對比。

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席歐詹姆斯在《0時盜數》化身冷靜深沉的高智商竊賊。（仲業文創提供）

當火爆直接對上沉穩算計，兩位男星在片中的對峙不僅止於動作場面，更延伸至心理層面的攻防角力。隨著劇情推進，兩人之間的張力層層堆疊，讓這場對決不只關乎任務成敗，也成為角色魅力的正面交鋒。《0時盜數》將於4月22日在台上映。

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