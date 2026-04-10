安海瑟薇漂髮大變身！化身「聖母瑪莉」結合女神卡卡、泰勒絲

〔記者許世穎／綜合報導〕由鬼才導演大衛羅利自編自導，並由「金獎製造機」A24打造的話題新片《魅影巨星》結合流行音樂與詭譎的超自然元素，導演更以自身對流行文化的熱愛為靈感，打造出虛構巨星「聖母瑪莉」——這個角色融合了瑪丹娜、女神卡卡、泰勒絲與碧昂絲等天后特質，呈現一位光芒萬丈卻瀕臨崩解的流行偶像，並由台灣人相當喜愛的安海瑟薇擔綱演出。

安海瑟薇在《魅影巨星》的角色融合瑪丹娜等多位流行天后元素。（采昌提供）

談到創作起點，大衛羅利坦言，童年時因宗教背景對瑪丹娜產生既矛盾又著迷的情感，也讓他在流行音樂中找到如同宗教般的神聖與狂喜，進而成為塑造角色的重要養分。為了讓劇組全面沉浸在作品氛圍中，他在劇本發展與拍攝期間，特別整理專屬歌單，涵蓋泰勒絲、蘿兒、海爾希與聖玟森等多元風格歌手，包括《秋光奏鳴曲》、《大開眼戒》、《瑪丹娜：真實或大膽》與《泰勒絲：舉世盛名巡迴演唱會》等作品，協助團隊建立整體視覺與情緒語彙。

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片中靈魂人物「聖母瑪莉」的選角尤為關鍵，大衛羅利認為必須由一位兼具巨星氣場與跨世代影響力的演員詮釋，最終鎖定入行25年的奧斯卡得主安海瑟薇擔綱主演。他表示，這個角色需要一種來自現實世界的名人光環，而安海瑟薇正好具備這種能與觀眾產生共鳴的特質。

安海瑟薇（右）為《魅影巨星》做出屬於自己的詮釋，更主動提出漂髮造型。（采昌提供）

為了貼近角色狀態，安海瑟薇不僅深入參與角色塑造，也主動提出漂髮造型，以帶有焦灼感的淺色金髮亮相，讓這位外在耀眼、內心瀕臨崩潰的天后形象更加鮮明立體，甚至讓導演直呼彷彿第一次真正「看見」這個角色。

《魅影巨星》以強烈風格與感官衝擊，描繪名氣與自我之間的撕裂與拉扯，入選金馬奇幻影展、開幕場次即秒殺，勢將成為今年春季最受矚目的話題之作。電影將於4月17日於台美同步上映。

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