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娛樂 最新消息

日劇雙女神開戰！《對決》揭開「女性歧視」刺痛真相

〔記者鍾志均／綜合報導〕日劇傳奇女神鈴木保奈美、松本若菜合作新劇《對決》，故事圍繞在醫學院招生爭議，校方疑似壓低女性成績，直攻女性歧視核心。

由松本若菜飾演的記者一路追查真相，對上鈴木保奈美飾演的醫大理事，一邊揭露黑幕，一邊是守住體制，兩人將上演「三階段對決」。

《對決》鈴木保奈美飾演醫大理事。（Hami Video提供）《對決》鈴木保奈美飾演醫大理事。（Hami Video提供）

這部戲對松本若菜來說，不只是角色挑戰，而是心理拉扯；她坦言：「原本想客觀看角色，但完全做不到。」甚至拍攝過程中一度無法抽離情緒，直接沉浸角色裡。

首次飾演記者的松本若菜有了全新體悟，由於過去多半是被訪問的一方，如今換成提問者，她才發現：「每一個問題背後，其實都有設計。」還開始反思：「這些問題，是在什麼樣的心情下問出來的？」

《對決》松本若菜飾演新聞記者，調查醫科大學針對入學評分的女性歧視案。（Hami Video提供）《對決》松本若菜飾演新聞記者，調查醫科大學針對入學評分的女性歧視案。（Hami Video提供）

更讓她入戲的是劇中議題太真實，松本坦言曾經歷過「因為是女性，所以不行的事。」那些無法反抗、只能吞下的時刻，全部轉化成表演。

另一邊，鈴木保奈美也對這次作品充滿期待，坦言：「這是我從未挑戰過的角色。」更直言會接演的原因之一是因為很想跟松本若菜合作。《對決》將於Hami Video獨家播出。

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