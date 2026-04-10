（專題）男神張凌赫《逐玉》稱霸2大串流冠軍！超狂紀錄網封：多平台統治者

張凌赫（左）、田曦薇在《逐玉》一起上戰場並肩作戰。（愛奇藝提供）

〔記者蕭方綺／綜合報導〕張凌赫、田曦薇主演的夯劇《逐玉》自開播後熱度極高，該劇憑藉「先婚後愛」的熱門設定與演員精湛演技，蟬聯多平台播放冠軍，包括上週愛奇藝以及Netflix台灣區熱門排行冠軍，在一票台劇、韓劇包夾中成功突圍，張凌赫飾演的「謝征」更被稱為「多平台統治者」。

《逐玉》聲勢強大。（Netflix提供）

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本週Netflix台灣榜單呈現「多元混戰」格局，電影與戲劇兩大榜都有明顯亮點。中國劇《逐玉》持續穩居冠軍，維持長線收視優勢；柯震東主演的台劇《乩身》空降第二，且同步打進全球多國榜單，顯示在地題材仍具外銷潛力。

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電影方面由韓國諜戰動作片《諜報暗線》空降奪冠，其餘榜單則由好萊塢商業片與動畫穩定撐盤，如《神偷奶爸4》、《出神入化》系列與《侏羅紀世界》持續有基本盤；同時《大蟒蛇》逆勢上衝，甚至拿下全球英語電影冠軍，顯示娛樂性強、節奏明快的作品仍最容易跨區擴散。

《逐玉》自3月播出，攻佔許多排行榜冠軍。（愛奇藝提供）

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《逐玉》憑藉著高流量與話題度，不負眾望脫穎而出，成功坐上人氣冠軍寶座。亞軍與季軍則分別由現代情感劇《你好1983》與溫馨治癒風格的《冬去春來》摘下，另外吳慷仁首部中國劇《危險關係》，搭檔孫儷演出，在台灣根本0宣傳，排行第4名。

張凌赫主演的古裝劇《度華年》挺進前十名。（LINE TV提供）

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人氣男神張凌赫主演的古裝劇《度華年》，憑藉演員魅力，本週順利挺進前十名。而經典美食劇續作《孤獨的美食家 第11季》一上線便展現強大號召力，成功奪下第四。另外，全新綜藝《全城地圖：最強明星隊》本週初試啼聲即攻佔第九名，顯見明星運動競技題材仍深受台灣觀眾喜愛。

《絕命法官》攻佔冠軍。（CATCHPLAY+ 提供）

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翻拍自美劇的華語戲劇《絕命法官》展現銳不可擋的氣勢，排名相較上週大幅躍升，正式奪下本週節目榜冠軍。除了冠軍《絕命法官》外，本週榜單充滿濃濃的「美式風情」，美劇《麥迪遜河谷》與《石油天王》分別佔據第二、三名。在電影方面，國片《進行曲》也擠進榜單。

王柏傑（左）和邵雨薇在《動物園》日久生情。（Disney+提供）

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《動物方城市2》展現無人能敵的動畫魅力，強勢蟬聯全球與台灣雙料電影週榜冠軍。而在節目榜部分，本週迎來新氣象。中國劇《白日提燈》憑藉極高討論度，排名逆勢上升，緊隨其後的是深受台灣觀眾喜愛的韓劇《在你燦爛的季節》以及實境節目《天機試煉場》，台劇如《動物園》、《凶宅專賣店》也持續穩定盤據榜單前五名。

整體榜單呈現新舊作品交替、話題熱度不斷的態勢。（MyVideo提供）

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電影榜由新片《捍衛任務：復仇芭蕾》空降冠軍，帶動《地下忍者》、《死亡遊戲》、《喵狗麻吉團》等多部新片擠進榜單；戲劇方面，韓劇《榮耀：她們的法庭》強勢蟬聯第七週冠軍，台劇《都市開基祖》等新作也成功卡位。

節目榜則由《愛德華李與柳秀榮：海鮮狂熱》空降奪冠，包含《多諾的即時料理》等節目同步上榜；動漫榜持續由《葬送的芙莉蓮 第二季》穩坐第十一週冠軍；兒童類則依舊是《妙妙犬布麗》稱霸，整體榜單呈現新舊作品交替、話題熱度不斷的態勢。

柳演錫主演的韓劇《神與律師事務所》穩坐收視寶座。（Hami Video提供）

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柳演錫主演的韓劇《神與律師事務所》憑藉燒腦劇情與高人氣演員魅力，穩坐收視冠軍寶座，另外空降亞軍的是台片《搜查瑠公圳》。該劇改編自台灣經典案件，以細膩的時代背景與懸疑氛圍，一上線便引發熱烈討論。

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