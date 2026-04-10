錄音室直接壁咚！動畫片聲優玩太大「變戀愛現場」

《竊取本書者將會...》圍繞討厭看書的少女的故事。（華映提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本奇幻動畫《竊取本書者將會…》還沒上映，幕後先搶話題！為了抓到角色氣場，導演福岡大生直接丟出一句建議：「不然試試看壁咚？」結果真的做了，讓聲優們都嚇到。

由田牧空對片岡凜實際壁咚，再講台詞，下一秒，她自己都嚇到，直說「聲音突然變很帥！」角色直接上線。還有一場戲，是角色牽手前進，導演再出奇招：「你們真的牽手錄。」兩人一牽下去，效果立刻不同。

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片岡凜形容：「能感覺到對方的溫度，情緒自然就出來了。」從聲音變成「有觸感的表演」。

這次是兩人首次挑戰動畫配音，片岡坦言，一開始最不習慣的是「要在既定畫面裡精準對情緒。」但錄到後來開始享受只用聲音演戲的感覺。

《竊取本書者將會...》正式海報。（華映提供）

兩人從陌生到建立信任，完全同步角色關係；田牧空直說：「只要片岡在旁邊，就會安心。」片岡凜則形容：「像革命情感一樣的默契。」戲裡戲外同步成長。

該片改編自《竊取本書者將會…》原著小說，故事設定一名討厭看書的少女因藏書被偷觸發詛咒，導致整個城鎮被捲入「書中世界」，圍繞從逃避閱讀，到被迫面對的故事。《竊取本書者將會…》將於4月24日在台上映。

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