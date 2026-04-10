自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

錄音室直接壁咚！動畫片聲優玩太大「變戀愛現場」

《竊取本書者將會...》圍繞討厭看書的少女的故事。（華映提供）《竊取本書者將會...》圍繞討厭看書的少女的故事。（華映提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本奇幻動畫《竊取本書者將會…》還沒上映，幕後先搶話題！為了抓到角色氣場，導演福岡大生直接丟出一句建議：「不然試試看壁咚？」結果真的做了，讓聲優們都嚇到。

由田牧空對片岡凜實際壁咚，再講台詞，下一秒，她自己都嚇到，直說「聲音突然變很帥！」角色直接上線。還有一場戲，是角色牽手前進，導演再出奇招：「你們真的牽手錄。」兩人一牽下去，效果立刻不同。

片岡凜形容：「能感覺到對方的溫度，情緒自然就出來了。」從聲音變成「有觸感的表演」。

這次是兩人首次挑戰動畫配音，片岡坦言，一開始最不習慣的是「要在既定畫面裡精準對情緒。」但錄到後來開始享受只用聲音演戲的感覺。

《竊取本書者將會...》正式海報。（華映提供）《竊取本書者將會...》正式海報。（華映提供）

兩人從陌生到建立信任，完全同步角色關係；田牧空直說：「只要片岡在旁邊，就會安心。」片岡凜則形容：「像革命情感一樣的默契。」戲裡戲外同步成長。

該片改編自《竊取本書者將會…》原著小說，故事設定一名討厭看書的少女因藏書被偷觸發詛咒，導致整個城鎮被捲入「書中世界」，圍繞從逃避閱讀，到被迫面對的故事。《竊取本書者將會…》將於4月24日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中