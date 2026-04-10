《英雄聯盟》元老主播驚爆腦中風！急送醫入住加護病房 「差點死掉」親揭病況

〔記者邱奕欽／台北報導〕《英雄聯盟》元老級解說員、台灣電競主播「長毛」李伯彥近日自曝腦中風送醫，他坦言這段時間其實在醫院躺了6天，雖已順利出院但腦部仍有損傷，說話方式也受到影響，近況引發大票粉絲擔憂。

《英雄聯盟》元老級解說員、台灣電競主播「長毛」罹患腦中風。（翻攝自臉書）

身為《英雄聯盟》資深賽事解說的電競主播長毛，曾見證台灣戰隊TPA奪下世界冠軍的歷史時刻，當年激動落淚的畫面至今仍被許多玩家記得。沒想到，消失好一陣子的長毛昨（8日）突透露日前自己因腦中風緊急送醫，消息讓許多觀眾、粉絲嚇了一大跳。

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長毛坦言，直到最近才順利出院，他進一步說明此次腦中風與長期血壓過高有關，雖然情況不算太嚴重，但腦部仍受到一定程度損傷，目前說話方式需要重新調整，有時甚至還會流下口水。長毛也坦言，過去雖有運動並努力控制血壓，但因自認狀況還好而沒有定期就醫，「以為不會有事，是我自己的問題！」

回憶住院過程，長毛自嘲表示在亞東醫院，「紮紮實實在醫院躺了6天！」更直言「差點死掉」，他透露前幾天自己還住在加護病房，之後轉入一般病房3天才順利出院。由於長毛過去常在轉播時吐槽選手失誤是「閃現中風」，如今他則幽默自嘲「這下報應來了齁，換我閃現中風了齁！」消息曝光後，許多老觀眾紛紛留言關心，希望他早日康復、重回主播台。

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