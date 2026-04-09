輪暴戲拍成愛情MV？《冰湖重生》唯美濾鏡開太大 網怒轟：毫無人性

《冰湖重生》公主被輪暴戲，遭指拍的像MV。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕李昀銳、黃楊鈿甜主演的古裝劇《冰湖重生》打著「把《楚喬傳》原著後半段拍完」的旗號，話題度直接拉滿。沒想到，這部戲沒因為劇情翻紅，反而因為導演侶皓吉吉的「超前審美」被罵上熱搜，連當年李沁演過的經典「公主受辱戲」都被改編得讓人滿頭問號。

《楚喬傳》公主受虐後悽慘躺地。（翻攝自微博）

當年《楚喬傳》中，元淳公主慘遭士兵輪暴的戲碼讓人心碎，當時鏡頭只拍慘狀，點到為止。結果9年後的《冰湖重生》變本加厲，導演竟然用「柔焦、慢動作、長髮飄飄」的唯美鏡頭來處理這段戲。

請繼續往下閱讀...

《冰湖重生》公主被輪暴戲，遭指拍的像MV。（翻攝自微博）

畫面中，公主一邊逃命一邊回眸，鏡頭像極了愛情MV；後方追趕的士兵只拍背影，氛圍感拉到最滿。觀眾看完整個大傻眼，怒轟這根本是「美化強暴戲」，直指導演搞錯重點，把悲劇拍成了唯美大片。

《冰湖重生》公主被輪暴戲，遭指拍的像MV。（翻攝自微博）

其實導演侶皓吉吉就是之前爆款劇《墨雨雲間》的導演之一，原本大家對他期望很高，沒想到他在新戲中對「美感」的執念簡直到了病態的地步。網友發現，他不僅過度依賴「慢鏡頭、鼓風機和唯美濾鏡」，甚至連戰場戲都拍得很失真。

最扯的一個鏡頭是，戰場上陣亡士兵的屍體竟然被整齊堆疊成「千層蛋糕」狀，網友吐槽：「這是打仗還是辦外燴？」這種只顧畫面好看、完全不管邏輯與感受的拍法，讓《冰湖重生》評價直墜冰湖。

對比9年前《楚喬傳》裡楚喬對公主萬般不捨、下令殺光士兵的震撼感，新版被批評毫無共情能力。網路上罵聲不斷：「這種戲份重拍還變本加厲，真的讓人不適！」、「美學不是這樣用的，導演請清醒一點！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法