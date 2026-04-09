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娛樂 日韓

佐藤勝利是暖男 井之原快彥讚師弟貼心

《廣域移動搜查隊》由土屋太鳳、佐藤勝利雙主演。（friDay影音提供）《廣域移動搜查隊》由土屋太鳳、佐藤勝利雙主演。（friDay影音提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日劇《廣域移動搜查隊》由土屋太鳳、佐藤勝利雙主演，土屋太鳳表示，在各種事件不斷增加的現在，這部作品處理的是貼近當下的社會議題，「能讓觀眾一邊看劇、一邊了解現況」，也讓她在詮釋角色時更有投入感；佐藤勝利則認為，從警察組織之間的摩擦切入，加上團隊成員各有特色，打造出截然不同的刑事連續劇。

土屋太鳳、佐藤勝利、北大路欣也在《廣域移動搜查隊》有精采對手戲。（friDay影音提供）土屋太鳳、佐藤勝利、北大路欣也在《廣域移動搜查隊》有精采對手戲。（friDay影音提供）

《廣域移動搜查隊》聚集土屋太鳳、佐藤勝利、北大路欣也、井之原快彥等堅強卡司演出，該劇以卡車打造的移動式搜查本部成為一大特色。佐藤勝利表示自己本身就喜歡車，「光是大型車加上改裝空間就讓人期待」，透露從閱讀劇本開始就覺得有趣，實際拍攝時也能感受到不同於以往的畫面規模。兩人分別詮釋性格強勢的前輩刑警與直率的新人刑警，角色之間的對比也成為劇情推進的關鍵。

土屋太鳳主演日劇《廣域移動搜查隊》。（friDay影音提供）土屋太鳳主演日劇《廣域移動搜查隊》。（friDay影音提供）

土屋太鳳將資深男星北大路欣也奉為「傳奇人物」，表示自己是他主演時代劇《帶子狼》的粉絲，「無論是欣也先生本人，還是他過去詮釋的角色，都讓我非常尊敬，一開始也覺得他應該是很有份量、很嚴肅的人」，不過實際在同一個現場合作後，對方以親切輕鬆的語氣打招呼，讓她印象大為改觀，「給人一種很輕鬆的感覺，因為原本很緊張，反而覺得是一種很好的反差」，北大路則笑說「看來大家對角色的印象真的很深刻」。

佐藤勝利（中）、土屋太鳳（右）在《廣域移動搜查隊》中辦案。（friDay影音提供）佐藤勝利（中）、土屋太鳳（右）在《廣域移動搜查隊》中辦案。（friDay影音提供）

談到兩位主演在現場的「細心體貼」，井之原快彥表示，師弟佐藤勝利會主動關心來賓「要不要貼暖暖包」，讓現場氣氛充滿溫馨；他也提到，自己若在台詞上出現失誤時，土屋太鳳會說「謝謝你幫忙講了這麼多困難的台詞」，讓他相當感動。北大路欣也則分享，自己在拍攝首日其實相當緊張，但在兩位主角的帶領下逐漸放鬆，「也從兩人身上感覺到角色的方向」，對他來說是一次相當新鮮的合作經驗。從4月9日（四）起每週四在friDay影音上架。

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