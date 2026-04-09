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娛樂 日韓

45歲金敏京宣布懷孕！曬超音波照升格準媽媽「沒想到這年紀還有機會」

〔記者邱奕欽／台北報導〕45歲南韓女星金敏京在結婚2年後傳出喜訊，她分享出超音波照與驗孕棒照片，正式宣布懷孕好消息，更感性表示「沒想到這個年紀還有機會。」升格準媽媽的喜悅溢於言表，也讓粉絲們為她感到開心。

45歲金敏京曬超音波照宣布懷孕。（組合照，翻攝自IG）45歲金敏京曬超音波照宣布懷孕。（組合照，翻攝自IG）

金敏京近日分享多張超音波照與顯示兩條線的驗孕棒照片，宣布在結婚2年後順利懷孕，正式升格準媽媽。同時，金敏京也公開記錄懷孕初期到12周的超音波變化，照片中可見胎兒逐漸成形的過程，旁邊還擺放許多愛心形狀剪紙，流露出對新生命到來的期待與喜悅。

「沒想到在這個年紀，還有機會宣布懷有身孕的消息！」金敏京形容這份喜悅彷彿是上天給予的回應，也透露希望把這份幸福分享給已在天上的父親。至於目前最大的心願，金敏京只希望腹中的寶寶能平安成長、健康來到這個世界，也盼望粉絲們能為她送上祝福與禱告。

金敏京2001年在南韓小姐選美比賽中奪下「真」后冠後踏入演藝圈，之後活躍於戲劇與電影領域，代表作品包括《1%的可能性》、《傳聞中的七公主》、《媽媽發怒了》、《噗通噗通…他和她的心跳聲》等，演技備受觀眾肯定，如今45歲宣布懷孕喜訊，許多粉絲也為她開心，並由衷獻上祝福。

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