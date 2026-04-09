曾「山寨」梁朝偉惡搞！劉冠廷對談本尊親曝壓力大

〔記者許世穎／台北報導〕金馬獎得主劉冠廷與王渝萱今（9）日一同出席運動品牌ASICS期間限定快閃活動，兩人以同色系造型亮相，詮釋春夏新款鞋履，呼應「Code of Comfort（舒適準則）」主題。儘管現場氣氛輕鬆，劉冠廷卻坦言近來壓力不小，原因正是下週將與影帝梁朝偉面對面對談，甚至已影響作息，「凌晨三點多就醒來了。」

ASICS 特別邀請金馬雙星劉冠廷（右）和王渝萱，共同演繹舒適潮流風格。（ASICS 提供）

據悉，梁朝偉此行將帶著新作《你是不會當樹嗎》訪台，並於金馬奇幻影展開設大師課，與曾拿下兩座金馬男配角的劉冠廷同台交流。對於即將與心中偶像近距離對話，劉冠廷直言這幾天幾乎被焦慮感籠罩，甚至一度動念想婉拒邀約。他苦笑形容對方宛如「演員界的百科全書」，讓自己至今仍在苦思該從哪個切角切入。

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儘管壓力沉重，劉冠廷仍不忘帶動現場氣氛，笑稱或許是腳上鞋款太舒適，讓自己暫時放鬆。他當天以黑色造型搭配GEL-KINETIC 2.0科幻藍鞋款，整體風格前衛俐落，也成為現場焦點之一。

談及準備過程，劉冠廷透露自己反覆回看梁朝偉過往作品尋找靈感，試圖整理出合適的提問方向，「一直在想要聊什麼、怎麼問，真的有點像在翻一本很厚的書，不知道該從哪一頁開始。」他也笑說不排除把問題「分一題」給王渝萱，邀她一起集思廣益。

劉冠廷展現沉穩舒適的穿搭風格。（ASICS 提供）

身為資深影迷，劉冠廷回憶過去曾在亞洲電影大獎與梁朝偉短暫合影，當時雖鼓起勇氣上前，但事後卻忍不住反覆思考是否打擾對方。如今即將以對談者身分再度相遇，他坦言既期待又緊張，也笑說或許會準備幾句粵語冷笑話，以防現場氣氛冷場。

此外，他過去曾在電影《詭扯》中「致敬」梁朝偉於《無間道》飾演的陳永仁一角，從假髮、石膏手到白襯衫與黑皮衣造型都高度還原，被虧是山寨版。被問到是否會在對談時提及這段經歷，他略顯尷尬地笑說：「這件事我可能不太敢主動講，如果他剛好沒看過，反而有點不好意思。」真誠又帶點幽默的回應，也讓現場笑聲不斷。

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