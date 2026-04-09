他被叫阿肥小胖豬狠甩9公斤 ARKis爆粗口衝突場面曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團ARKis下月將舉辦專場演唱會，團員近期全力備戰，伍承慶今天受訪卻坦言，前陣子因壓力大吃宵夜紓壓，不知不覺體重飆升，一度失去自信。團員與經紀人私下開玩笑稱他「阿肥」、「小胖豬」，讓他苦笑說：「玩笑有時候開久了，我也會走心。」

ARKis全力備戰演唱會。（量籽計畫提供）

伍承慶透露，變胖不僅上鏡頭感到不自在，就連排練時也變得較沒自信，甚至會刻意站在後排避免被注意。所幸在團員鼓勵與自我調整下，他決心改變生活習慣，積極控制飲食並加強運動，目前已從85公斤瘦到76公斤，狀態逐漸回穩，也找回站上舞台的自信。

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ARKis稍早合體進行演唱會彩排，現場氣氛熱絡，師兄U:NUS成員高有翔更驚喜現身送上蛋糕，替即將過生日的李東翰提前慶生，讓全場又驚又喜。李東翰也許下生日願望，希望團員與工作人員都能身體健康，演唱會順利完成，更期待能與粉絲一起創造難忘回憶。

高有翔（右五）驚喜現身ARKis排練現場。（量籽計畫提供）

ARKis5月9日將在Legacy TERA舉辦「末日方舟：新世紀『ARKpocalypis：Era One』」演唱會，團員們透露彩排強度相當高，幾乎天天泡在練習室排練，只為呈現最完整的舞台。

然而在高壓排練過程中，也曾爆出團內摩擦。負責舞蹈細節的黃崇峻直言，李定個性較為隨性，舞蹈表現充滿個人特色，卻也因此影響整體整齊度，雙方在彩排時一度爆發激烈爭執。當時黃崇峻情緒失控爆粗口狂吼，李定也不甘示弱正面回應，場面一度緊繃。

所幸負責緩頰的禾雁凱即時介入，才讓衝突沒有持續擴大。黃崇峻事後坦言，是因為求好心切才會情緒過激，也已第一時間向李定道歉。李定則自嘲「太白目」，坦承當下語氣過於強硬，「那時候真的很有攻擊性」，事後也主動打電話給隊長Alex溝通，雙方終於解開心結。

隊長Alex回憶接到電話時笑說：「其實我還滿開心的，因為代表大家願意把話說開。」透露成員鄭彫秦與李定平時較常找他傾訴心事，「尤其李定，會需要多一點情緒上的引導，我會幫他換位思考。」

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