梅姨回來了！夢幻同框「惡魔總編角色原型」 10秒片1天飆破2000萬觀看

〔記者邱奕欽／台北報導〕隨著經典電影《穿著PRADA的惡魔2》上映在即，《Vogue》找來總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）與奧斯卡影后梅莉史翠普（Meryl Streep）同框拍攝5月封面，象徵現實與電影角色的交會，影片曝光僅短短1天，觀看數已飆破2000萬，讓大批影迷直呼「終於看到兩人同框了！」

安娜溫圖夢幻同框梅莉史翠普，一起為《Vogue》5月封面進行拍攝。（組合照，翻攝自IG）

《Vogue》在Instagram表示，當團隊得知《穿著PRADA的惡魔》續集將在大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）前夕上映後，便決定以此為契機推出具有象徵意義的封面企劃，希望讓好萊塢電影圈與時尚圈共同參與這次主題，也為即將登場的年度盛事提前預熱。

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在5月封面人選上，《Vogue》以時尚圈教母安娜溫圖為核心，並邀請在電影中飾演「惡魔總編」Miranda Priestly的「梅姨」梅莉史翠普同台，形成虛實交錯的雙重「Miranda」意象，不僅呼應電影角色原型與現實人物之間長年被討論的關聯，也再次凸顯安娜溫圖在全球時尚產業中的指標地位。

《Vogue》同時釋出拍攝花絮，僅10秒的影片在社群曝光後短短1天，觀看數就已飆破2000萬，影迷們紛紛興奮表示「這畫面太夢幻」、「終於看到本尊與角色同框！」也讓外界更加期待《穿著PRADA的惡魔2》上映後掀起的新一波話題。

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