奧運金牌全紅嬋慘遭霸凌4年 隊友陳芋汐只是「塑料姊妹」？

全紅嬋（右）和陳芋汐在賽場上，陳芋汐還大方比心。（歐新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾創造出「水花消失術」並打破世界紀錄的中國跳水名將全紅嬋，歷經長達4年的言語霸凌，更恐怖的是，根據爆料者指出，全紅嬋隊友陳芋汐、陳藝文、昌亞妮及央視記者、跳水教練也是群組成員。面對排山倒海的指控，中國國體總局、廣東省隊、最高人民檢察院《檢察日報》等多個官方媒體竟然輕描淡寫的說：一切都是「飯圈」文化，引起強烈反彈。

有網友在X上表示全紅嬋已就此事報警，她在一個名為「水花征服聯盟」的微信群組長期遭到言語霸凌，甚至用「母豬」、「做雞」等粗鄙惡劣之詞咒罵全紅嬋。更令人心碎的人，群組成員竟然還有全紅嬋的隊友，目前廣東省二沙體育訓練中心已經報警。

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全紅嬋（左）和陳芋汐之前一直被視為是好姊妹。（法新社）

微妙的是中國國家體育總局游泳運動管理中心發表聲明時，表示堅決支持透過法律手段維護運動員合法權益，「堅決抵制畸形飯圈（粉絲圈子）文化侵蝕」。發言無疑是把炮火轉向粉絲，好像與其他運動員無關，事實卻非如此。

名為「水花征服聯盟」規模多達200餘人，竟然在公告明文標註「禁止攻擊其他運動員（全紅嬋除外）」，令人咋舌。群組中對全紅嬋粉絲惡意稱呼為「全糞（全粉）」，更針對全紅嬋個人以難聽字眼取綽號例如「胖金蟾」、「全肥腸」等等。

2024年巴黎奧運全紅嬋摘金（左）時，得到銀牌的陳芋汐上前擁抱。（路透）

群組內還有屢屢在國際賽事和全紅嬋摟摟抱抱，感情勝似姊妹的陳芋汐、央視體育記者楊碩、跳水國際裁判饒琅等人，但官方部門對此絕口不提，堅稱就是飯圈文化，一切都是黑粉在鍵盤後施暴。

爆料者更進一步指出，「陳藝文2023年進群至今，事件爆發後自己退群；昌雅妮2023年進群至今，事件爆發後自己退群；陳芋汐2023年進群至今，被扒後刪除內容沒退群，被群主移出保護。」陳芋汐更被爆料，還按讚網暴全紅嬋的文章。事發至今，陳芋汐、陳藝文等人未做出公開回應。

全紅嬋為了跳水滿身是傷，還要為體重增加而煩惱。（翻攝自X）

大批網友不滿，「這不是網暴，是職場霸凌」、「哪是飯圈，又要保其他人了」、「不要大事化小，這個根本不是飯圈文化，這個就是職業欺凌，網路暴力」、「這根本是國家隊搞小團體排擠」、「全紅嬋隊友都不用查嗎」、「長期被職場欺凌，兩百多個人的群裡面都是塑料姐妹」、「連陳師姐也參與霸凌了嗎？不敢想，還有好人嗎」。

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