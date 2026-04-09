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娛樂 日韓

直播失控後首發聲 「BTS」柾國道歉卻不認錯

柾國在Weverse直播，首度回應先前直播引起的風波。（翻攝自IG）柾國在Weverse直播，首度回應先前直播引起的風波。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕躍上國際舞台的南韓天團「BTS」防彈少年團當中年紀最小的「忙內」柾國，今年2月底開直播，不僅爆粗口、比中指，還吐露自己原本有菸癮，但現在已經戒菸了。昨（8）柾國在Weverse直播，首度回應此事，他向因此感到不舒服的粉絲道歉，也直言：「我不覺得自己有錯」。

柾國對自己先前直播內容可能引起粉絲不快道歉。（翻攝自Weverse）柾國對自己先前直播內容可能引起粉絲不快道歉。（翻攝自Weverse）

柾國2月26日開直播時，與朋友一邊喝酒一邊聊天，他昨日對於比中指的行為道歉，他說：自己之前並沒有展現過這一面，粉絲看到可能會覺得不舒服，他由衷感到抱歉，並承諾之後會多加克制。柾國也澄清自己的行為並非想冒犯粉絲，所以不認為自己有錯。

柾國今年2月26日凌晨開直播時，對友人豎起中指。（翻攝自Weverse）柾國今年2月26日凌晨開直播時，對友人豎起中指。（翻攝自Weverse）

在昨日的直播中，柾國無奈說：「這段直播可能會被剪輯成片段後上傳吧，最近的剪輯都很斷章取義」。他更進一步表示：「我從來就不是完美的人，但對粉絲絕對真誠，希望在鏡頭前展現真實的自己。如果有做得不好的地方，願意接受大家指教並調整與成長」。

柾國在先前的直播還透露自己曾經有菸癮，現在已經戒菸成功。（翻攝自Weverse）柾國在先前的直播還透露自己曾經有菸癮，現在已經戒菸成功。（翻攝自Weverse）

還原2月26日，柾國凌晨透過Weverse開直播，剛開始分享新專輯近況，話鋒一轉就比出中指，脫口說出英文髒話，更坦承自己過去菸癮很重，很努力才戒除。當時他就預測：「說出來公司又會跳腳了」。

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