退圈後失控？ 金子涵直播驚爆「被操控」 40針震撼網

金子涵2025年8月曬出自己剃平頭且暴瘦的照片。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國女星金子涵近年爭議頻頻，從選秀節目《青春有你2》當中出道的她，2025年4月宣布退出演藝圈，同年8月又曬出自己剃平頭且暴瘦的照片，表示想去死，要外界別再逼她，引起網友關注。近期她又清空社群，令人擔憂她的精神與健康狀況。

近期金子涵指自己「被操控」掀起輿論風暴。昨（8）日她在直播中表示，自己3年前皮膚問題，被誘導施作「除痘療程」，在臉部注射約40至50針不明物質，之後只要她「不聽話」就會劇烈頭痛，痛到崩潰請求對方停止。然而就是她這一番話引起網友好奇，不聽話是指不聽誰的話？她又求誰放過她？

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金子涵表示有人操控她，導致她頭痛欲裂，數度撞牆。（翻攝自微博）

另外，金子涵也透露自己因劇烈頭痛曾3度自殘，還在直播中展示手臂上的傷痕，再三強調自己並非憂鬱症，而是受外力影響造成傷疤。

金子涵還表示自己的手機和日常生活也遭到他人監控，認為有人刻意操作，目的就是要讓外界認為她有精神疾病。她控訴，現在連家人都誤解她，自己感覺到孤立無援。相關言論曝光後，網路迅速掀起兩極熱議。

男星蔡徐坤莫名其妙被金子涵點名是「大騙子」。（翻攝自微博）

金子涵的連串爭議起於她宣布退圈之後，除了曬出剃平頭、暴瘦圖片之外，2026年1月，她也曾無預警在社群貼出封鎖蔡徐坤的截圖，還配文「大騙子」相關歌詞與情緒符號。對此，蔡徐坤工作室緊急澄清，指雙方僅在2020年間於節目中合作，私下無任何交情。

同年3月金子涵開始發文表示當初封鎖蔡徐坤的行為是受他人誤導，但「他人」是誰？金子涵並未說明。

金子涵屢屢暴走，精神狀態與健康令人擔憂。（翻攝自微博）

由於金子涵提到自己被莫名其妙打了數十針，某些網友挖出她過去的醫美紀錄，一度懷疑是秦嵐投資的機構，但金子涵曾開直播強調與秦嵐無關，更加碼透露自己曾經做過植髮手術。秦嵐工作室也火速與她撇清關係，表示「互不認識，從無往來」。

金子涵開直播控訴自己被「操控」，網友好奇她到底是在炒新聞？還是精神方面真的出現問題？令人憂心。

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