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娛樂 最新消息

跟往生藝人並列海報！白冰冰不爽開罵 男星下跪道歉了

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰日前在臉書動怒，指高雄流行音樂中心紀錄片《高雄有顆藍寶石》宣傳海報，在清明節時將她與多位已故藝人照片並列，引發她不滿。她今（9）日主持《超級冰冰Show》開棚錄影時，高流執行長丁度嵐特別率團隊到場致歉，邵大倫更端著一盤紅豆餅向她跪下「負餅請罪」，讓白冰冰哭笑不得直呼：「你怎麼花招這麼多！」

邵大倫（左）帶著紅豆餅「負餅請罪」白冰冰。（民視提供）邵大倫（左）帶著紅豆餅「負餅請罪」白冰冰。（民視提供）

該紀錄片宣傳海報日前將白冰冰與往生藝人排在同一區塊，她當時在臉書表示，在清明節期間看到這樣的安排「的確令人不舒坦」。

邵大倫今代表高流為風波致歉，還準備紅豆餅象徵「負餅請罪」，場面逗趣。白冰冰見到團隊誠意滿滿，笑說自己其實「唸一唸、罵一下就算了」，既然大家特地前來致意，她也爽快接受並協助宣傳。

談及當時發文的原因，白冰冰表示，身為長輩，覺得有些規矩與禁忌還是要提醒大家，「讓大家知道道理」，尤其在清明節期間看到那樣的畫面難免覺得怪怪的。

不過她也強調，要經營一個歌廳秀表演並不簡單，高流願意以創新方式保留秀場文化，讓她相當肯定。她表示，看到娛樂圈持續蓬勃發展，身為曾經歷秀場年代的一員，也樂見其成。

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