（影）機上影片音樂該選什麼？「三金陣容」星宇機上影音推薦名單大公開

〔記者黃宜靜／台北報導〕「金曲製作人」、「金馬評審」以及「雙金影后」在萬呎高空的飛行旅途中會選擇哪部電影、節目或音樂相伴？星宇航空表示，為打造豐富多元的機上影音體驗，特別邀請謝盈萱、陳鎮川、膝關節等跨界專業人士化身「艦長」，推出《艦長的時空航線》系列影片，以專業視角為旅客精選最適合在飛行中品味的影視與音樂內容，並於官方社群及YouTube頻道陸續上線。

旅客可以在飛行途中擁有專屬於自己的觀影與聆聽體驗。（星宇航空提供）

星宇航空表示，全機隊、全艙等皆配備個人娛樂系統，以業界高規格持續為旅客帶來頂級視聽享受，同時攜手HBO打造「Max專屬影視專區」，將熱門原創劇集與節目帶上高空，並每月上架最新好萊塢強檔鉅片及系列電影。

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星宇航空指出，為進一步提升影音內容深度與多元性，特別成立「機上影音策略小組」，由來自不同領域的專業團隊共同精選影音內容，自不同年齡層與喜好出發，讓每位旅客都能在飛行途中擁有專屬於自己的觀影與聆聽體驗，輕鬆享受舒適如家的飛行。藉由《艦長的時空航線》名人系列推薦，旅客不僅能在豐富片單中快速找到符合個人喜好的影音內容，更能透過名人視角發掘更多值得細細品味的精彩作品。

星宇航空邀請謝盈萱、陳鎮川、膝關節等跨界專業人士化身「艦長」，推出《艦長的時空航線》系列影片。（星宇航空提供）

星宇航空舉例，音樂部分由華語樂壇舉足輕重的天后製作人「陳鎮川」擔任艦長，精選多張適合飛行情境聆聽的專輯，鼓勵旅客嘗試平常未留意的作品，在機上好好放鬆享受並放慢步調，推薦專輯包括他深度參與的「偷故事的人」等；電影部分則由曾任金馬獎評審的資深影評人「膝關節」推薦，片單橫跨驚悚、經典、愛情及動作片類型，包含「神鬼第六感」、「玩命關頭3：東京甩尾」等。

星宇航空邀請謝盈萱、陳鎮川、膝關節等跨界專業人士化身「艦長」，推出《艦長的時空航線》系列影片。（星宇航空提供）

最新一集雙金影后謝盈萱完整版影片於今天正式推出，邀請旅客一探名人飛行時的專屬影音清單。（星宇航空提供）

星宇航空表示，最新一集則於今天（9日）釋出，配合機上影音全新導入許多金馬、金鐘雙料影后「謝盈萱」的作品，星宇航空直接邀請到影后本人，在「艦長的時空航線」中分享「俗女養成記」、「四樓的天堂」等多部主演作品的拍攝過程與演員視角，細膩解析角色心境與劇中畫面，帶領觀眾在機上以全新視角自由穿梭在「盈萱宇宙」。

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