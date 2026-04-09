陶晶瑩追《逐玉》入戲太深 嗨喊：我老公是大太子

陶晶瑩曬出老公李李仁在《武媚娘傳奇》大大太子扮相。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國古裝劇《逐玉》近期在亞洲掀起追劇熱潮，主角張凌赫、田曦薇話題不斷，就連藝人陶晶瑩也入坑成為劇迷，還親自下場玩梗，笑翻網友！

陶晶瑩今（9）日在社群發文，突然語出驚人表示：「其實，我老公是大太子。」一句話瞬間引發關注。她隨後貼出老公李李仁的劇照，幽默補充：「我在當太子妃的時候，寧娘還沒出現呢！」讓粉絲秒懂笑點。

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女星陶晶瑩跟上熱潮狂追《逐玉》。（資料照，記者王文麟攝）

原來李李仁過去曾在《武媚娘傳奇》中飾演「皇太子」李承乾，因此陶晶瑩自封「太子妃」毫無違和，夫妻互動再度展現滿滿幽默感。

而陶晶瑩口中的「寧娘」，正是《逐玉》中由7歲童星曹晏寧飾演的「樊長寧」。她在劇中靈動可愛、演技自然，不僅圈粉無數媽媽粉，還被劇組與觀眾寵愛暱稱為「寧娘」，人氣一路飆升。

女星陶晶瑩開玩笑說，自己當太子妃的時候，《逐玉》萌女星寧娘還沒出現。（翻攝自微博）

隨著《逐玉》熱播，「寧娘」更成為又萌又甜的代表人物，甚至有觀眾敲碗希望推出專屬外傳《逐寧》，話題持續發酵。

此外，劇中長公主（喻鍾黎 飾）被稱為「齊本宮」，也讓網友順勢玩梗，把陶晶瑩封為「陶本宮」，留言區狂刷：「本宮駕到」、「原來是陶本宮！」整體氣氛笑料滿滿。

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