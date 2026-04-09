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娛樂 最新消息

製作單位瘋搶「大哥大」 小S聽聞張菲復工曙光：非常想念他

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝大哥大張菲自2018年結束《綜藝菲常讚》後息影多年，令無數觀眾懷念。今（9）日張菲胞姊恆述法師透露，近期製作單位邀約不斷，讓張菲「陷入猶豫」；而昔日多次在菲哥節目中展露頭角的綜藝天后小S（徐熙娣），今日出席活動也感性喊話：「非常想念菲哥，希望他可以回來主持！」

張菲過著閒雲野鶴的生活，卻傳出有望復出。（資料照，記者王文麟攝）張菲過著閒雲野鶴的生活，卻傳出有望復出。（資料照，記者王文麟攝）

張菲過著閒雲野鶴的生活已久，雖然胡瓜年初曾坦言請菲哥復工「難度很高」，但近日似乎出現轉機。據悉，恆述法師向媒體坦言，儘管張菲享受目前的悠閒狀態，但找上門的製作人真的不少，這反而讓菲哥更難下決定。

大小S出道初期與張菲淵源極深，當年姐妹倆在《龍兄虎弟》的「音樂教室」中，以敢說敢玩的毒辣風格一炮而紅。兩人在節目中與菲哥、小哥互虧、跳舞的青澀模樣，更被網友封為「百看不厭的綜藝經典」。

小S聽聞張菲復工曙光，甜喊：菲哥是最幽默的。（記者陳奕全攝）小S聽聞張菲復工曙光，甜喊：菲哥是最幽默的。（記者陳奕全攝）

小S今現身美妝活動，談到前輩可能復出的消息，眼神充滿期待。她表示：「如果菲哥願意回來的話，當然很好啊！」回憶起年少時在《龍兄虎弟》磨練的時光，她直言菲哥與小哥在姊妹倆心中始終是「最幽默的主持人」。小S更隔空送上暖心告白：「現在也是非常想念菲哥，希望他可以回來主持。」

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