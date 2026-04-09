歌仔戲國寶楊麗花向亡夫兄嫂追討股權 二審大翻轉拿回億元

歌仔戲國寶楊麗花。（資料照）

〔記者楊心慧／台北報導〕歌仔戲國寶楊麗花之夫、骨科名醫洪文棟於2018年過世後，楊麗花與洪家4名子女提告，向兄嫂家族追討早年借名登記、後遭出售的新光金法人大股東「新勝公司」11萬餘股權，楊麗花等人一審獲賠償1232萬餘元；案經上訴，二審大幅改判為9674萬餘元，連同利息，總額有機會突破1億2千萬元，全案仍可上訴。

洪文棟為新光集團後代，曾任立委，2018年辭世，與楊麗花結縭35年，兩人感情深厚，其財富主要源自父親洪萬傳與企業家吳火獅及林登山等人所創立的新光事業版圖。

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本案源於洪文棟與兄嫂間股權糾紛。洪文棟在世時主張，早年將持有的「新勝股份有限公司」股票借名登記於兄嫂名下，2007年發函終止契約並提告返還股權，但對方已將股票轉售，導致無法返還，2013年洪文棟因此敗訴。

洪文棟過世後，楊麗花與其4名子女以繼承人身分提告，請求賠償11萬餘股權損失，主張以每股947元計算，求償約1.12億元。

一審認定借名關係存在，但以2008年每股104元計算，判賠約1232萬元；二審則改以2022年每股816元計算，改判須賠償9674萬餘元，並自2022年起計息，含利息總額恐逾1億2千萬元。

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