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泰國《模犯生》名導求婚成功！套牢13年「乾妹妹」：我們回不去了

納塔吾彭皮里亞向普勞哈薩亞求婚成功。（翻攝自gdh IG）納塔吾彭皮里亞向普勞哈薩亞求婚成功。（翻攝自gdh IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國電影《伴我一生，感謝你》由泰國影壇金牌製片人旺芮迪彭希提薩（Vanridee Pongsittisak）攜手《模犯生》名導納塔吾彭皮里亞（Baz Poonpiriya）共同打造，正式發布將於4月30日在台上映，搶攻勞動節連假檔期。另一方面，泰媒今天報導，納塔吾彭皮里亞求婚成功，堪稱雙喜臨門。

電影在泰國引發全民觀影熱潮，上映首週不僅開出紅盤，更在社群媒體上掀起「眼淚海」，該片在泰國上映首週展現驚人氣勢，以無懈可擊的口碑與暖心感人的劇情，擊敗同檔期的好萊塢強片《超級瑪利歐銀河電影版》，強勢奪下泰國首週票房冠軍。

納塔吾彭皮里亞當眾向普勞哈薩亞下跪求婚，掀起全場驚呼聲。（翻攝自gdh IG）納塔吾彭皮里亞當眾向普勞哈薩亞下跪求婚，掀起全場驚呼聲。（翻攝自gdh IG）

對納塔吾彭皮里亞來說，近期堪稱雙喜臨門，最近他在電影宣傳活動上，向認識13年的主持人女友普勞哈薩亞（Praew Hatsaya）下跪求婚，納塔吾彭皮里亞當場在台上為女友戴上戒指，成功套牢她，讓全場掀起驚呼聲。其實兩人2012年認識，一直以兄妹相稱，到2025年中才交往，普勞笑說：「當不回妹妹了！」

《伴我一生，感謝你》卡司陣容堅強。（龍祥電影提供）《伴我一生，感謝你》卡司陣容堅強。（龍祥電影提供）

《伴我一生，感謝你》由泰國影視巨頭GDH的靈魂人物旺芮迪親自操刀，她過去曾製作過《模犯生》、《淒厲人妻》以及全亞洲爆紅的《金孫爆富攻略》。這次她與好友、同時也是《模犯生》導演的納塔吾聯手，兩人因對狗狗的熱愛，決定將流浪狗的真實生命重量搬上大銀幕，導演納塔吾彭皮里亞表示：「《伴我一生，感謝你》在講人跟動物之間那種很特別的感情，有時候狗狗對我們的忠誠跟愛，甚至比我們對自己還多。」

《伴我一生，感謝你》相當催淚。（龍祥電影提供）《伴我一生，感謝你》相當催淚。（龍祥電影提供）

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近日曝光的台灣官方預告中，揭開了主角狗狗「悟飯」，一隻有著粉紅鼻頭的白色流浪狗，長達十年的生命旅程。預告內容呈現了牠生命中經歷的三段深刻交集，預告片尾以一句「狗狗比人類更能牢記生命中的一切」作為核心，配上揪心的音樂，已預示本片將成為催淚彈。《伴我一生，感謝你》將於4月30日（週四）全台戲院大銀幕上映。

《伴我一生，感謝你》票房亮眼。（龍祥電影提供）《伴我一生，感謝你》票房亮眼。（龍祥電影提供）

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