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范瑋琪《浪姐7》初舞台翻車？小S開噴酸民：管他去X

小S今復工首度公開亮相，狀態相當好。（記者陳奕全攝）小S今復工首度公開亮相，狀態相當好。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕小S今（9）日復工首度公開亮相，現場為深陷評論風暴的閨蜜「范范」范瑋琪發聲。針對范范在實境節目《乘風2026》（浪姐7）直播表現引發的爭議，小S不改犀利本色，直接隔空喊話：「酸民管他去死！」

范瑋琪近日挑戰《浪姐7》，在主打無修音直播的初舞台選唱經典曲《如果的事》，最終卻以些微差距落敗。面對網路上部分「越唱越難聽」的負面評價，范范賽後難掩情緒直呼：「希望大家記得我愛唱歌！」

范瑋琪挑戰《浪姐7》。（翻攝自微博）范瑋琪挑戰《浪姐7》。（翻攝自微博）

身為多年至交，小S今日受訪時透露私下早已錄影送上祝福。得知好友被酸民圍剿，她暖心表示：「不可能全世界的人都不喜歡妳，明明就有一堆人愛妳。」更以行動力挺好友的歌唱實力，霸氣安慰道：「我聽妳唱歌就是好聽啊！妳的演唱會也是大爆滿，妳只要去care愛妳的人，酸民管他去死。」

而賈永婕接任台北101董事長震撼各界，小S早在賈永婕因子女出國而感到生活空虛時，她就曾斷言：「以妳的命格，接下來一定會有重責大任。」沒想到預言精準命中，讓賈永婕直誇她是仙姑。

對此，小S今日也笑稱，起初不覺得自己是仙姑，但看到好友竟然真的當上101董事長，也忍不住自我調侃：「我好像有這方面能力！」

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