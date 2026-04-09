朱宇謀遭指約砲渣男！小S昔「驗貨」驚呆連6哈快閃

小S以以12字箴言：「哈哈哈哈哈哈謝謝謝謝謝謝。」火速結束朱宇謀話題。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕前男團Gentleman成員「Wish」朱宇謀近期深陷感情風暴，遭女星林倪安毀滅性爆料私生活混亂、慣性劈腿及暴力行為，淪為網民口中的「行動約砲渣男」。由於朱宇謀過去在《小姐不熙娣》中曾有驚人之舉，今日（9）小S出席代言活動，不免被問及對此事的看法。

朱宇謀曾分享OK測驗法。（翻攝自YouTube）

朱宇謀過去上小S節目時，曾大方分享獨門的「OK測驗法」。他聲稱若單邊睪丸能卡進「OK手勢」中，代表精子量充足、生育力強，甚至現場解開褲頭請小S親自「檢查」，並自豪表示自己是「大卡住」。當時小S的驚訝表情與這段超尺度互動，隨著朱宇謀的醜聞爆發後再度被網友翻出熱議。

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朱宇謀遭爆「帶套約砲」，小S今聽聞醜聞連6哈快閃。（翻攝自YouTube）

今日小S出席巴黎萊雅新品活動，被媒體問及如何看待曾讓她「檢查過」的朱宇謀身陷渣男風波？一向有話直說的小S，先是愣了一下，隨即爆出一連串招牌笑聲，並以12字箴言：「哈哈哈哈哈哈謝謝謝謝謝謝。」火速結束話題，隨後在工作人員簇擁下優雅離場。

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