回憶殺爆擊 王心凌合體張棟樑賞櫻 網狂問：吳克群咧

王心凌（右）在日本賞櫻，男星張棟樑同行陪伴。（本報合成圖，翻攝自小紅書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕甜心教主王心凌今年1月底才剛結束歷時3年、共79場的「SUGAR HIGH」世界巡演，卸下高強度工作後，終於放慢步調享受生活。沒想到昨（8）日竟被網友直擊現身日本賞櫻勝地，更驚喜的是，王心凌身邊同行的竟是男星張棟樑！

兩人曾在2006年合作經典偶像劇《微笑PASTA》，當年就被大批粉絲狂敲碗「在一起」，時隔多年再度同框，立刻掀起回憶殺。不過王心凌近年與吳克群緋聞不斷，如今與張棟樑同遊日本，也讓網友忍不住開問：「吳克群呢？」

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王心凌一身休閒，臉上戴著墨鏡。（翻攝自小紅書）

從曝光畫面可見，王心凌戴著墨鏡、穿著休閒，低調現身新宿御苑賞櫻。目擊網友大讚：「本人超白，臉小到被墨鏡遮掉一半！」狀態依舊凍齡。張棟樑則戴著綠色毛線帽，一身輕鬆打扮，兩人與約5人好友同行，氣氛看似相當輕鬆自在。

張棟樑（左）和王心凌曾合作拍攝偶像劇《微笑PASTA》，張棟樑還貼心幫她慶生。（衣料照，三立提供）

其實兩人私交深厚，早在2年前王心凌赴馬來西亞開唱時，張棟樑就曾現身力挺，還在台下合唱《微笑PASTA》經典情歌〈小烏龜〉，瞬間勾起粉絲滿滿回憶。

如今再度被捕捉同框畫面，也讓不少網友直呼：「這組合太經典」、「拜託再合作一次！」甚至再度點燃「舊CP復活」話題。

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