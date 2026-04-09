14歲許老三轉性當學霸 棄演藝圈內幕曝光

綜藝天后小S今（9）日復工亮相。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕小S今（9）日復工亮相，除了分享心路歷程，話題也離不開她的三個寶貝女兒。日前小女兒「許老三」迎來14歲生日，氣質蛻變被讚神複製媽媽；而二女兒 Lily 則在澳洲被目擊與帥男同行，對此，小S也大方揭開母女私下的真實互動。

許老三認真拚學業，目前無意朝演藝圈發展。（翻攝自IG）

許老三過去以古靈精怪、幽默的形象深受網友喜愛，本月6日慶生照曝光，落落大方的模樣驚艷眾人。被問到是否有意讓女兒接班進演藝圈？小S竟自爆遭拒絕：「我真的有問她，結果她回我『我才不要，我要好好讀書』！」

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小S笑說，看到女兒把自己逼得這麼緊，甚至說要考進好學校，努力讀書大崩潰，忍不住大喊：「我的孩子怎麼了？是在跟我演戲嗎？」她強調自己對成績很開明，總是叮嚀「健康第一、成績其次」。

Lily澳洲傳戀情？小S鑑定人品「先跟我喝一杯」。（翻攝自IG）

而二女兒Lily上月被目擊在澳洲與一名帥氣男子互動熱絡，對此，小S大讚女兒「本人美成那樣」，每次問有沒有男生追，女兒都回「真的沒有」。她笑稱女兒們對帥哥的要求都很高。

不過，對於女兒談戀愛，小S展現出開明的態度：「想談戀愛我都支持，但我一定要當面聊聊，讓我鑑定人品！」她更表示要親自鑑定，笑說S媽那年代是靠打牌跟喝酒看人品，現在換她當媽，「要交男朋友可以，先過來跟媽媽喝一杯！」

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