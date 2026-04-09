初孟軒被預言血光之災！下一秒撞石獅子爆頭見血

初孟軒在《死亡之握：鬼牽手》玩招靈遊戲「鬼牽手」玩到出人命，試圖透過法會解決。（網銀國際影視提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕初孟軒在恐怖新片《死亡之握：鬼牽手》中遭睦媄連甩巴掌，更在劇組做足安全防護措施狀況下，開拍第一場戲就突然「自殘」，往相反方向一頭撞上石獅子，當場血流如注，驚動全劇組，也嚇壞對戲演員，堪稱是演戲生涯最慘遭遇。

初孟軒被師父提醒在拍攝《死亡之握：鬼牽手》過程可能會有「血光之災」，第一場戲就爆頭見血。（網銀國際影視提供）

初孟軒夢怪夢，在拍攝《死亡之握：鬼牽手》前找廟裡師父解夢，師父答那是陰間地府。（網銀國際影視提供）

初孟軒透露，開拍前曾做過一個很不尋常的夢，他身在異度空間中央，周圍擠滿無臉人形，對他比著神祕手勢，步步逼近，最後他靠著模仿手勢才逃出去。確定接演後，那種不安感又重新襲來，決定去廟裡拜拜問事，師父聽完夢境，竟答：「你夢到的，是地府…」並提醒拍攝過程可能會有「血光之災」。沒想到預言成真，第一場戲就爆頭見血，初孟軒記憶猶新：「那瞬間腦中第一個閃過的念頭不是痛，而是師父當時的那句話。」更顯戲裡他著魔神情詭異。

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初孟軒在《死亡之握：鬼牽手》中玩了鬼牽手遊戲，遭邪靈纏身，著魔神情詭異。（網銀國際影視提供）

初孟軒在《死亡之握：鬼牽手》拍攝見血又被睦媄連甩巴掌，睦媄直呼拍完罪惡感很重。（網銀國際影視提供）

在片中飾演作風強勢女王蜂般個性的睦媄，與初孟軒有多場激烈對手戲，其中一場打巴掌戲真打了幾次，睦媄坦言理性上知道這是工作，但初孟軒受苦，心裡還是過意不去，讓她近乎崩潰喊：「罪惡感真的很深。」下戲後還獨自躲到陰暗房間裡平復心情，感嘆演繹反派伴隨而來的心理拉扯，才是拍攝過程中最艱難的挑戰。

歐陽倫和初孟軒在《死亡之握：鬼牽手》有多場打鬥戲。（網銀國際影視提供）

和初孟軒也有多場打鬥戲的歐陽倫則笑說，初孟軒是體育出身，更揭開兩人內幕：「大初體格非常好，所以我們排練都來真的，他說他都扛得住！結果他第一場戲就撞破頭，拍戲過程膽戰心驚，深怕下手太重。」初孟軒雖心有餘悸，但第一時間反而對劇組感到抱歉，不希望因為傷勢耽誤進度，敬業態度讓大家更心疼。《死亡之握：鬼牽手》4月17日全台上映。

歐陽倫顧忌初孟軒傷勢，在拍攝《死亡之握：鬼牽手》過程膽戰心驚，深怕下手太重。（網銀國際影視提供）

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