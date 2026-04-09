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娛樂 最新消息

賤葆滿頭問號？ 酷當年喊別這樣叫 現在卻自打臉

網紅酷（前）最近身陷慣老闆風波。（翻攝自臉書）網紅酷（前）最近身陷慣老闆風波。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕法籍YouTuber「酷」（Ku）昨（8）日才針對延燒中的「慣老闆風波」發聲明反擊，沒想到聲明內容卻意外成為網友新戰場！有眼尖粉絲發現，他竟在聲明中自稱「酷的夢」，瞬間引爆討論。

網友立刻翻出過去賤葆上節目片段，當時賤葆不斷稱他「酷的夢」，讓他當場露出無奈表情，還苦笑表示：「之後希望你可以叫我酷，可以嗎？」如今卻自己在聲明中用「酷的夢」自稱，前後反差讓網友笑翻。

過去賤葆上酷的節目，喊「酷的夢」被糾正，如今滿頭問號。（翻攝自臉書）過去賤葆上酷的節目，喊「酷的夢」被糾正，如今滿頭問號。（翻攝自臉書）

事實上，「酷的夢」只是他的YouTube頻道名稱，本人過去多次強調不喜歡被這樣稱呼。如今卻親自「打臉自己」，網友火速做成對比梗圖，畫面中賤葆滿頭問號，笑點滿滿，迅速在各大平台瘋傳。

對此，也有部分網友緩頰，認為該份聲明可能由律師或團隊代擬，站在頻道或公司立場才使用「酷的夢」名稱。不過網友不買單，馬上挖出他在《中文怪物》開場自我介紹時，也曾直接說自己是「酷的夢」，讓不少人笑稱：「打不過只好加入！」

酷在《中文怪物》當中自稱「酷的夢」。（翻攝自YouTube）酷在《中文怪物》當中自稱「酷的夢」。（翻攝自YouTube）

此外，酷的中文本名為「理查酷」（Richard Ku），平時多以「酷」自稱，而這次聲明署名同樣使用「酷」，甚至曝光的勞健保投保資料上也清楚寫著「理查酷」，再度成為討論焦點。

酷在聲明中簽名使用「酷」（紅圈處）。（翻攝自臉書）酷在聲明中簽名使用「酷」（紅圈處）。（翻攝自臉書）

酷提供給主管機關的資料上面負責人寫著「理查酷」（藍色方框處）。（翻攝自臉書）酷提供給主管機關的資料上面負責人寫著「理查酷」（藍色方框處）。（翻攝自臉書）

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