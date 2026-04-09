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露鳥照後再爆新證！夏克立私傳神祕腳趾給「她」

夏克立前經紀人忍無可忍，直指他慣犯、自負、還發過騷擾照。（翻攝自IG）夏克立前經紀人忍無可忍，直指他慣犯、自負、還發過騷擾照。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深狗仔葛斯齊日前爆料夏克立私約女粉絲，昨（8日）更直接在社群平台槓上夏克立，痛批其「好爸爸」形象全是假面，並公開多張夏克立與受害女性的露骨對話截圖，甚至指稱內容包含不雅照。針對指控，夏克立第一時間駁斥並強調已將證據移交警方，斥責媒體帶風向，前經紀人Serene稍早揭露了更多不堪內幕。

前經紀人Serene稍早公開對媒體喊話，直言看到夏克立對外回應的態度後感到無比憤怒，痛斥他直到現在都「完全沒有一絲悔意」。Serene在文中揭露，自己在幫夏克立重啟事業的過程中，在不知情的情況下幫他背了無數黑鍋。她形容夏克立是一個長期自負且自我感覺良好的人，這種性格導致所有與他在公事上有合作的對象，最後都只能落得撕破臉、不歡而散的下場。

前經紀人Serene透露夏克立發給她的照片。（Serene提供）前經紀人Serene透露夏克立發給她的照片。（Serene提供）

更令人震驚的控訴在於，Serene坦言自己也曾遭受夏克立的騷擾。她透露夏克立曾傳送過令她感到不適的性騷擾照片，但對外卻反過來指控是經紀人暗戀他，藉此推卸責任。Serene指出，夏克立不僅在北京就有類似的行為紀錄，連多位委任律師都被他糟蹋過，習慣性地對身邊的人進行情緒勒索與操控。

葛斯齊爆夏克立婚內出軌傳私密照。（翻攝自臉書）葛斯齊爆夏克立婚內出軌傳私密照。（翻攝自臉書）

聲明最後，Serene感慨夏克立從最初的全盤否認，到如今不雅照曝光才被迫承認的態度十分莫名其妙。她沉重呼籲夏克立能真正大徹大悟，別再踐踏曾經幫助過他的人，並向所有受害者誠心道歉。

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